Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie

Trupa Partizan fondată de Adrian Pleșca, care era și solistul formației, ar fi trebuit să susțină peste doar două săptămâni un concert aniversar și să lanseze versiunea pe vinil a albumului „Am cu ce!”. Artan a părăsit însă scena vieții ieri, la doar 64 de ani.

„Everestul rock-ului românesc”, cum era supranumit în epoca sa de glorie Adrian Pleșca „Artan”, a decedat marți, 2 decembrie. Fondatorul și solistul trupelor Timpuri Noi și Partizan a murit în urma unui accident vascular cerebral, după ce a fost transportat de urgență la Spitalul Pantelimon, unde a intrat în stop cardio-respirator. Cauza decesului urmează să fie stabilită astăzi.

Partizan, trupa înființată în 2001 de către Artan alături de alți membri ai formației Timpuri Noi, urma să aibă pe 17 decembrie lansarea vinilului „Am cu ce!”, printr-un concert susținut la clubul Quantic, alături de mai multe trupe și artiști.

Trupa Partizan are o istorie tumultuoasă, puternic influențată de cariera lui Artan. După primii trei ani de activitate a fost dizolvată, ca urmare a inițiativei lui Adrian Pleșca de a reînființa Timpuri Noi. Ulterior, trupa a fost refăcută de Artan în 2010, iar de atunci a avut o activitate concertistică susținută. Cel mai recent concert susținut de Adrian Pleșca a fost alături de Răzvan Moldovan („Suedezu”), membru și el al Partizan și alături de care Artan a fondat și Timpuri Noi.

Născut la București, pe 31 martie 1961, Adrian Pleșca a studiat din copilărie muzica, susținut de tatăl său, care a fost profesor de muzică. A studiat vioara, pianul și contrabasul, susținut de tatăl său, care a fost profesor de muzică. Dar cu toate acestea a absolvit Facultatea de Metalurgie a Universității Politehnica București și chiar a lucrat la Combinatul Siderurgic din Călărași.

Pasiunea pentru muzică a rămas însă un fir conductor al vieții sale. De exemplu, Adrian Pleșca a cântat din 1990 în Corul Radio, o activitate artistică mai puțin cunoscută, eclipsată de cea pe care Artan a desfășurat-o alături de trupa Timpuri Noi. Solistul vocal a fost unul dintre membrii fondatori ai formației, înființată în urmă cu mai bine de patru decenii, alături de Răzvan Moldovan, prietenul său din copilărie.

Începând din anii ’90, Timpuri Noi a devenit una dintre cele mai în vogă trupe rock alternativ din România, apreciate pentru stilul original, mesajele îndrăznețe, dar și pentru virtuozitatea membrilor formației. Cele patru albume lansate – „Timpuri Noi” (1992), „Timpuri Noi Unplugged” (1994), „De regiune superior” (1996) și „Basca abundenței” (1998) – au reprezentat adevărate succese discografice ale trupei, iar zecile de concerte susținute s-au bucurat de o mare priză la public.

În 2001, trupa s-a destrămat, dar s-a reunit patru ani mai târziu. Artan a susținut ultimul concert cu Timpuri Noi în 2010, an în care a refăcut formația Partizan, pe care a părăsit-o în 2019, pentru a reveni în 2022.

La finalul lunii octombrie, numele lui Adrian Pleșca a revenit în prim-plan în urma unui incident care l-a avut în prim-plan și care s-a petrecut în timpul unuia dintre concerte. Trupa Partizan s-a delimitat de gestul făcut de solistul său, iar Artan și-a cerut scuze public, invocând problemele de sănătate și efectele tratamentului administrat. Incidentul nu a avut urmări, nefiind înregistrată nicio plângere.

La scurt timp după anunțarea decesului său, trupa Partizan a postat pe pagina sa de Facebook mesajul: „Ne este foarte greu... Drum lin, suflet bun, coleg drag”. La rândul său, Timpuri Noi a postat un colaj de imagini în care Adrian Pleșca apare împreună cu ceilalți membri ai formației.