Armata Ucrainei pregăteşte un şoc pentru ruşi: „Cu cât o pregătim mai bine, cu atât vom suferi mai puține victime”

„Cu cât o pregătim mai bine, cu atât vom suferi mai puține victime. Această activitate există și nu doar în direcția Herson.

Cred că, în viitorul apropiat, rușii vor fi șocați de locul loviturii pe care o vor da forțele noastre armate. Situația se va schimba în funcție de modul în care vom fi întăriți de armele occidentale” – a menționat consilierul, conform RBC.

Ucraina are de gând să distrugă podul Crimeei

Andrusiv a declarat anterior că Ucraina ia în considerare, la modul cel mai serios, să arunce în aer aşa-numitul pod al Crimeii, construit de ruşi peste strâmtoarea Kerci după ce au ocupat peninsula, în 2014. Potrivit lui Viktor Andrusiv, „este doar o chestiune de timp” până podul respectiv va fi distrus de trupele Kievului. (RADOR)

Dacă Putin speră să ocupe coasta ucraineană a Mării Negre și să stabilească o punte terestră până la teritoriul separatist al Moldovei, Transnistria, „este puțin probabil să aibă succes în acest demers”, potrivit unui raport recent realizat de Critical Threats Projects de la American Enterprise Institute and Institute for the Study of War.

Vladimir Putin încearcă să cucerească noi teritorii

Dar asta nu înseamnă că nu va încerca. Deja există rapoarte nu numai despre deplasări ale populației ucrainene, ci și despre eforturile frenetice ale Rusiei de a integra noile teritorii ucrainene ocupate în administrația publică a Rusiei, punând bazele unei ocupații permanente.

Putin contează, la urma urmei, pe tendința perenă a Occidentului și a Americii de a se lăsa distrase (indiciu: scurgeri de informații de la Curtea Supremă), în timp ce rușii strâng rândurile în spatele liderului lor autocrat și stau în așteptare, într-o perioadă de adversitate, așa cum au făcut de multe ori în trecut. Ar trebui să sperăm că se va dovedi că Putin se înșală. Totuși, nu ar trebui să luăm asta ca pe un lucru de la sine înțeles.

Drept urmare, este important ca sprijinul occidental pentru Ucraina să nu piardă din avânt. Solicitarea administrației pentru 33 de miliarde de dolari este astfel pe deplin justificată, mai ales având în vedere politica probabil tulbure din ultima parte a unui an electoral la jumătatea mandatului.