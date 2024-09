Război în Ucraina. Atac în valuri cu drone rusești asupra mai multor regiuni

Armata rusă a lansat un atac în valuri cu drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Apărarea antiaeriană a depistat trei locații din care au zburat aparatele fără pilot.

Forțele militare ale Kievului au reușit să doboare 72 de drone de tip Shahed, de proveniență iraniană, în noaptea de 13 spre 14 septembrie. În contextul confruntărilor din ultimele ore, armata ucraineană a evacuat aproape 1000 de civili din apropierea zonelor de conflict.

Trupele din apărarea antiaeriană a Ucrainei au depistat un număr de 76 de drone Shahed. Armata din Rusia a lansat atacul din trei locații, respectiv, Kursk, Yeysk și Capul Chauda din Crimeea ocupată. Au intervenit mai multe unități de rachete, grupuri mobile de tragere și unitățile EW ale forțelor de apărare ucrainene.

Sistemul de apărarare aerian al Ucrainei a reușit să doboare un număr de 72 de drone, conform unei postări pe Telegram. Aparatele au fost doborâte deasupra regiunilor Odesa, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Kharkiv, Kiev, Donețk, Zhytomyr, Dnipro, Cherkasy, Vinnytsia și Sumy.

Forțele aeriene din Ucraina au adăugat că au pierdut urma a două drone pe teritoriul Ucrainei. Alte două aparate au fost depistate în timp ce reveneau la bazele de unde au fost lansate, în Rusia.

The Ukrainian Navy has released footage of a Russian/Iranian Shahed flying bomb being shot down from a boat. Ukraine faced another massive Shahed attack last night: Air defenses shot down 72 of 76 drones, two disappeared in Ukrainian airspace, and two flew back to Russia. pic.twitter.com/46zWCrerXl

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) September 14, 2024