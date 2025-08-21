Social Arheologii italieni au descoperit un mozaic reprezentând un papuc modern la o vilă romană







Arheologii italieni și cei internaționali au descoperit un mozaic neobișnuit în Villa Romana del Casale din Sicilia, reprezentând un papuc care seamănă izbitor cu un model de papuci moderni. Descoperirea recentă, făcută în frigidarium, sala de băi reci a complexului, adaugă o nouă dimensiune interpretării vieții aristocratice din lumea romană, potrivit artnet.

Descoperirea a fost realizată de programul Summer School ArchLabs, coordonat de Isabella Baldini de la Universitatea din Bologna, care instruiește tineri arheologii din întreaga lume. Baldini a explicat că „papucul cu talpă subțire este un motiv recurent în băile târzii romane, atestat și în Spania, Cipru, Cyrenaica, Iordania și Asia Mică. În acest caz, reprezentarea ajută la caracterizarea clădirii în context aristocratic și internațional și reflectă viața socială și culturală a vilei.”

Deși astăzi papucii ușori sunt asociați cu modelele moderne inspirate din sandalele japoneze zori, romanii foloseau mai multe tipuri de încălțăminte: caligae pentru soldați și soleae pentru civili. Mozaicul cu papucul antic, surprinzător de asemănător cu încălțămintea de astăzi, oferă o punte vizuală între trecut și prezent.

Villa Romana del Casale, acoperind circa 37.000 de metri pătrați, este celebră pentru mozaicurile sale spectaculoase, protejate timp de secole de un alunecământ de teren medieval. Complexul include băi, săli de banchet, o bazilică administrativă și numeroase încăperi decorate cu scene variate, de la competiții sportive până la scene de vânătoare.

Printre cele mai renumite mozaicuri se numără scena Marii Vânători, care sugerează că proprietarul vilei era un înalt demnitar roman cu atribuții în aprovizionarea Romei și organizarea jocurilor publice. În acest context, apariția unui papuc ce pare modern într-un mozaic dedicat băilor demonstrează atenția detaliată a artiștilor romani pentru obiecte cotidiene.

Arheologii consideră că mozaicul cu papucul antic adaugă un element unic în studiul simbolisticii spațiilor de baie și al vieții private din Imperiul Roman târziu. Cercetările vor continua prin unificarea sectoarelor de săpături și prin realizarea unei reprezentări digitale 3D a vilei, care să fie accesibilă publicului larg.

Deși situl a fost inclus pe lista UNESCO în 1997, organizațiile de patrimoniu atrag atenția asupra deteriorării recente, cauzate de lipsa finanțării și de probleme de administrare.