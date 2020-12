Jaroslav Hascak este cofondatorul Penta Investments, care are investiții în industria medicală, bancară, real estate și aeronautică. Penta, pe care o controlează împreună cu Mark Dospiva, are interese în Privatbanka, în lanțul de farmacii Dr. Max și operatorul de pariuri sportive Fortuna.

Haščák și Czech Dospiva, care studiau amândoi la Beijing, au început să importe textile chinezești în lanțuri de magazine din Cehoslovacia.

În timpul privatizării Slovaciei, din 1996, Penta a preluat controlul asupra celui mai mare fond al statului, plătind doar 20% din valoarea sa reală de piață. Un manager foarte practic, Haščák a creat o competitivitate foarte mare în cadrul companiei, numită System Up or Out.

Cum l-a ucis pe jurnalist? Execuție în stil mafiot. L-a eliminat cu sânge rece



Jurnalistul Jan Kuciak a documentat anchete despre activitatea dezvoltatorul imobiliar Marian Kocner. Jurnalistul a fost ucis în 2018, împreună cu logodnica sa Martina Kusnirova, la domiciliul său situat la aproximativ 60 km de Bratislava, într-o execuţie în stil mafiot.

Omul de afaceri slovac acuzat că a ordonat asasinarea jurnalistului de investigaţie Jan Kuciak a luat decizia privind eliminarea acestuia după ce a constatat că este imposibil să-l facă să tacă, potrivit unui document judiciar citat luni de numeroase media slovace.

Asasinarea jurnalistului a declanşat ample manifestaţii de protest care l-au forţat pe premierul Robert Fico să demisioneze şi au favorizat alegerea unei avocate anticorupţie, Zuzana Caputova, la preşedinţia Slovaciei. Totodată, ancheta asupra uciderii lui Kuciak a dus la concedierea a 12 judecători suspectaţi de corupţie şi de alte acte reprobabile.

În urma uciderii jurnalistului Jan Kuciak şi a logodnicei sale, în presa slovacă au apărut articole despre amploarea fenomenului corupţiei în interiorul poliţiei.

Un tribunal specializat din Slovacia l-a condamnat în 6 aprilie 2020 pe Miroslav Marcek, fost militar, la 23 de ani de închisoare pentru uciderea prin împuşcare a jurnalistului de investigaţie și a logodnicei sale.

„Am bătut la uşă, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am împuşcat în piept”, a povestit la tribunal fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârstă de 37 de ani.

„Din nefericire, am văzut că era cu altă persoană, ea a fugit în bucătărie şi am tras asupra ei. Ştiu că a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era întins pe scări”, a adăugat el, conform G4media.