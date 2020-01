Din contră, pentru Ziad Manasir (54 de ani), se prea poate ca perioada petrecută în București, la mijlocul anilor ’80, să nu fi fost tocmai una agreabilă. Într-un interviu pentru revista rusească „Vedomosti”, Ziad Manasir povestește cum serviciile de securitate din România au racolat studenți arabi.

„M-am născut la Amman, capitala Iordaniei. Există o universitate foarte bună în Iordania, dar este și singura de profil și nu poate accepta pe toată lumea. Prin urmare, tatăl meu m-a trimis să studiez în România. Un an mai târziu, m-am transferat în URSS, în cadrul programului de schimb de studenți. Inițial, am fost la Moscova, apoi am ajuns, prin repartizare, la Institutul de Petrol și Gaze din Azerbaidjan. Când m-am întors din România, am descoperit că părinții mei știau totul despre viața mea. Cert este că toată lumea a turnat acolo. S-au turnat unii pe alții. Serviciile de securitate românești au racolat studenți ca să scrie denunțuri”, și-a amintit iordaianul.

În prezent, Ziad Manasir controlează cea mai puternică firmă de construcții din fostul spațiu sovietic, cu active de piață care depășesc un miliard de dolari.

Și-a construit cea mai impresionantă casă din Rusia, o reședință pentru care a scos din buzunare mai bine de 175 de milioane de dolari! Imobilul se întinde pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, are trei etaje decorate în stiluri clasice și europene, săli de muzică, de cinema, un Spa și o bucătărie cât întinderea a trei apartamente de lux, arată ziariștii.com.

De exemplu, la etajul doi stau cei cinci copii ai săi. Pentru doi băieți, camerele sunt zugrăvite în albastru și turcoaz, iar celor trei fete le-a pregătit camere în culori roz și bej.

La etajul 3, care are decorațiuni pseudo-gotice, Manasir și-a rezervat apartamente private, o suită de vestiare, o bibliotecă, dar și o sală specială pentru muzică, în care miliardarul se relaxează ori de câte ori este tensionat.

Printre altele, reședința lui Ziad Manasir mai conține crame, un cinema full HD, o sală de distracții (cu bowling, simulator de golf și karaoke) și un Spa în stil oriental.

