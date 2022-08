Ardei copți, trucuri incredibile. Perfecțiunea poate fi atinsă chiar și în bucătăria de bloc. Metode și rețete

Cine stă la curte n-are probleme, folosește un grătar sau o plită specială. Iar rețete și trucuri pentru curățare găsiți peste tot. Pe scurt, ca să se curețe ușor, ardeii sau gogoșarii trebuie lăsați puțin într-un recipient acoperit, pentru ca aburul rezultat și procesul de răcire să facă pielița exterioară să se desprindă ușor.

Cine stă la bloc, însă, are probleme cu mirosul și fumul rezultat din procesul de coacere. Și, în plus, e complicat și periculos să faci foc la grătar în interior. Așa că am adunat câteva trucuri pentru coacerea ardeilor la bloc.

Ardei copți la cuptor

Gospodinele spun că ar pregăti mult mai des ardei copți dacă nu ar fi atâta bătaie de cap cu ei. Mai ales că cel mai neplăcut și migălos lucru, la ardeii copți, este să-i cureți de semințe, care se lipesc de pulpa moale a ardeilor și nu se mai pot îndepărta.

Avantajul coacerii la cuptor nu sunt de neglijat, chiar dacă unii spun că n-au același gust minunat cei făcuți la cuptor, pentru că gustul vine de la bucățile puțin arse. Totuși, prin coacerea la cuptor veți obține ardei copți perfect curați, fără urmă de semințe. De asemenea, scăpați de altă problemă: unii ardei arată perfect pe dinafară, dar au defecte ascunse în interior. Întrucât pentru coacerea la cuptor ardeii se curăță și se spală înainte, ați scăpat de probleme.

Apoi, prin coacerea în cuptor ați scăpat de nevoia de grătar cu jar, sau de discuri pentru ochiurile de aragaz. Veți avea nevoie doar de cuptor, o tavă și hârtie de copt sau folie de aluminiu, ca să nu se întărească lichidul scurs din ardei pe tavă. În plus, ardeii copți în cuptor nu vor avea deloc urme de arsură, dar vor avea acea tentă de afumat, specifică ardeilor copți.

Cum se coc ardeii la cuptor

Cuptorul se setează la 190°C, ventilat. Ardeii se spală bine și se taie în jumătate, pe lungime. Apoi se elimină cotorul, semințele și vinișoarele din interior. Ardeii curățați se spală sub jet de apă rece, apoi se scurg și se zvântă, natural sau pe șervețele de hârtie.

Tava cuptorului se așterne cu hârtie de copt sau folie de aluminiu, apoi se aranjează ardeii curățați cu pielița în sus. Coacerea durează 20-30 de minute, în funcție de cât sunt de cărnoși – mai puțin la kapia, mai mult la gogoșari. Când sunt gata copți, pielița trebuie să fie zbârcită și închisă la culoare.

După ce se scot din cuptor ardeii copți, se acoperă cu șervete și se lasă la răcit, apoi se curăță. Și se curăță perfect, față de cei copți la jar, inclusiv capetele.

Ardei copți la steamer

O altă metodă de coacere este la steamer – acel aparat electric de gătit cu aburi. Durează circa 30-35 de minute. Ardeii se curăță cruzi, ca și pentru coacerea în cuptor. Dupa ce se coc, se pun intr-un castron, presărând sare peste fiecare strat și apoi se lasă la răcit, pentru a se decoji usor. Ies foarte bine copți și gustoși, fără a face fum în bucătăria de bloc.

Ardei copți pe grătarul de aragaz

La coacerea ardeilor pe grătarul de aragaz limita e doar propria imaginație. Și asta pentru că poți să-i pui la copt gata curățați și spălați, ca la cuptor sau la steamer, sau poți să-i pui întregi, cum i-ai pune pe orice fel de grătar sau plită. Avantajul este că acest grătar s-ar putea să-l ai deja în casă, pentru alte întrebuințări, iar dacă pui puțină apă în tava de dedesubt scapi și de mirosul de fum.

În funcție de alegerea anterioară – curățați sau întregi – vei avea de a-i curăța. Dacă pui apă sub grătarul de aragaz, cum se pune și la carne, se vor curăța mai ușor; dacă nu pui, gustul și mirosul vor fi aproape identice cu cele ale ardeilor copți la grătar cu lemne, doar că sucul din ardei care ajunge la tava de dedesubt va face puțin fum. Dar dacă ai hotă sau geam normal la bucătărie nu e vreo tragedie, se aerisește repede. Sigur, te poți trezi cu vizita vecinei, atrasă de miros.

Ardei copți la grătarul de cuptor

La grătarul din cuptor ar fi bine să pui ardeii întregi, dar nu e obligatoriu. Oricum, nu uita să pui o tavă sub grătar, pentru că altfel sucul ardeilor îți va murdări cuptorul. Coacerea se face în același fel ca pe grătar, doar că trebuie să-i urmărești și să-i întorci, ceea ce poate fi neplăcut din cauza căldurii, mai ales în aceste vremuri de caniculă. Toamna, la zacuscă, mai merge, dar nu în miezul verii.