Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a declarat vineri seara la Digi24 că este posibil ca activitatea restaurantelor să fie organizată în funcție de anumite praguri, după sistemul aplicat în acest moment școlilor.

„Se discută de praguri și e posibil să se intre cu praguri, cum este la școli, de exemplu”, a spus Raed Arafat, la Digi24.

„Faptul că suntem la 1,5 nu înseamnă că ce e sub 1,5 e perfect. Acesta e un prag care a fost stabilit. Peste el am început să luăm măsuri. Sunt țări care iau măsuri sub acest prag. Faptul că unii încă sunt la 1 la mie nu trebuie să stea cu picioarele în apă rece să spună totul e perfect, și ei trebuie să vadă cum pot să oprească, să nu crească mai departe. Chiar dacă se stabilesc praguri, dacă se trece peste ele tot vor trebui luate măsuri”, a completat șeful DSU.

Criză majoră în Industria HoReCa

Închiderea restaurantelor ar putea avea consecințe extrem de grave asupra economiei românești, a pieței muncii și a domeniului HoReCa.

Circa 100.000 de angajaţi din sectorul HoReCa vor fi concediaţi până la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restricţiilor decise de Guvern în contextul pandemiei de Covid-19, a declarat, pentru Agerpres, Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România.

El a afirmat că hotărârea de marţi a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă privind reînchiderea restaurantelor şi cafenelelor a fost luată fără ca autorităţile să prezinte vreo dovadă că acest sector a contribuit la răspândirea infecţiei.

„După această decizie de a închide restaurantele fără comunicare şi fără argumente prezentate logic, din nou vom fi nevoiţi să trimitem în şomaj oameni care cu foarte mare greutate am reuşit să-i ţinem în această perioadă dificilă. Până acum vorbeam de faptul că 40% din angajaţii HoReCa vor fi concediaţi până la fiArnalul anului, iar acum, cu această decizie, se mai adaugă 10 procente. Din 230.000 de oameni angajaţi în hotelurile şi restaurantele din România la începutul anului, am estimat până acum că circa 80.000 vor fi concediaţi până la finalul anului, dar acum cred că ajungem la 90-100.000. Ceea ce este foarte mult”, a subliniat Ile.