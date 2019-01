Arabii VÂND ”emblema” Manhattanului: Chrysler Building. Motivul e incredibil

Arabii au scos la vânzare clădirea simbol a New York-ului. Chrysler Building este unul dintre cei mai renumiți zgârie-nori din lume.





Propreitarii, Abu Dhabi Investment Council şi dezvoltatorul imobiliar Tishman Speyer, vor să scape de ea datorită costurilor enorme de întreținere. La acestea se adaugă şi competiţia venită din partea noilor clădiri de birouri, informează Wall Street Journal. Aceștia speră să atragă un investitor care să profite de oportunitatea de a deţine o clădire faimoasă din Manhattan şi totodată o parte din istoria oraşului New York.

Mulţi jucători pe piața imobiliară internațională cred că proprietarii Chrysler Building vor avea dificultăţi în a-şi recupera suma de 800 milioane de dolari pe care fondul deţinut de Guvernul din Abu Dhabi a plătit-o în anul 2008, cu puţin timp înainte de criza financiară mondială, pentru o participaţie de 90% la Chrysler Building.

Chrysler Building a apărut în filme de Box Office

Emblematica clădire din Manhattan construită în stil Art Deco concurează pentru chiriaşi cu noile clădiri de birouri concepute după ultimele tendințe actuale. Acestea din urmă au pereți vitrați complet, săli de fitness, spații de depozitare. Pe de altă partte, aducerea Chrysler Building în prezent, ca dotări și retehnologizare, mai arată specialiștii, ar presupune costuri enorme. La acestea se adaugă chelktuielile de mentenanță, deloc ieftine, având în vedere că imobilul este cu doar un deceniu în fața centenarului.

”Ar putea apărea un miliardar care să spună vreau ca toată lumea să ştie că eu deţin Chrysler Building", a spus Adelaide Polsinelli, vicepreşedinte la firma de servicii imobiliare Compass. Totodată, însă, Polsinelli a subliniat că există şi aspecte negative care apar de pe urma deţinerii unei clădiri care datează de dinainte de cel de-al doilea război mondial. "Atunci când lucrurile încep să se strice, costă mai mult să le repari pentru că există doar un singur om pe întreaga planetă care are uneltele cu are să repare ceva din anii 1920”, a spus Adelaide Polsinelli, conform Agerpres.

Concepută de arhitectul William Van Alen, clădirea Chrysler are o înălţime de 319 metri şi a fost construită între 1928 şi 1930. Chrysler Building a fost un an de zile, cea mai înaltă clădire din lume. În 1931 a fost depăşită în înălțime de Empire State Building. Până în anul 1953, Chrysler Building fost sediul general al producătorului auto Chrysler Corp, iar ulterior a apărut în numeroase filme precum Independence Day, Spider-Man sau Men in Black 3.

