Lactoferina este o proteină care se găsește în laptele crud, care previne și ajută la tratarea mai multor afecțiuni și infecții. Trebuie spus că această proteină se pierde prin prelucrarea termică a laptelui, astfel că nu se regăsește și în laptele fiert, pasteurizat.

Lactoferina din lapte activează sistemele imune de răspuns ale organismului, chiar la locul inflamației. Aceasta este cunoscută de multă vreme, iar tradițional, era folosită pentru tratarea urdorilor, a herpesului sau a urciorului. Prin administrarea de lactoferină se obține o normalizare a anemiei, cu 52% mai mult decât orice lapte cu conținut ridicat de fier. Această proteină este recunoscută pentru capacitatea ridicată de absorbție a fierului.

„Gândiți-vă că această lactoferină este o glico-proteină din familia transferinelor. Ea transportă fierul. Are o capacitate aparte de a se lega de fier. Ea există în lapte și în secrețiile oricărui animal, în lichidele secretate de organism. Deci, pe lângă lapte, la orice mamifer există în salivă, în secrețiile nazale, în lacrimi, în tot ceea ce înseamnă sucuri digestive”, a arătat Mihaela Bilic, conform Digi24.

Potrivit spuselor sale, consumul acestei proteine ajută la creșterea imunităii organismului, deoarece are un rol în blocarea multiplicării virusurilor, a bacteriilor și a agenților microbieni.

„De ce este prezentă? Pentru că are capacitatea incredibilă – ca un fel de agent de pază la toate aceste orificii de intrare a agenților patogeni în organism. Ea blochează multiplicarea virusurilor, bacteriilor, paraziților, agenților microbieni. Lactoferina vine și ne asigură această protecție. Toate studiile au arătat că la pacienții care suferă de boli grave – de la HIV, hepatita C, inclusiv cei cu ulcer și gastrită, afecțiuni tumorale -, peste tot nivelul lactoferinei e scăzut”, a mai spus medicul nutriționist, după cum relatează sursa citată.

Utilă în protejarea contra coronavirusului

Mihaela Bilic susține că există mai multe studii conform cărora lactoferina joacă un rol important în protejarea pacienților infectați cu noul coronavirus. Aceasta oferă protecție prin creșterea imunității și, în același timp, prin reducerea riscului de infecție.

„Deși lactoferina a fost descoperită în anii 60, a apărut în prim-plan pentru că s-au făcut studii care arată că ajută pacienții infectați cu noul coronavirus. Și s-au făcut studii pe ambele tulpini, știindu-se de acest efect antiviral al ei. Are efect antiviral pe toate virusurile grele, pe HIV, hepatita C, herpes. Rezultatele studiilor sunt atât de încurajatoare, încât mi-e ciudă și zic «de ce nu o folosim?», «de ce nu am învățat despre ea în facultate?». Nu numai că ajută să crească imunitatea, dar scade și riscul de infecție. Este descoperirea anului 2020”, a mai spus Mihaela Bilic.

În aceste condiții, medicul nutriționist recomandă consumul de lapte crud și a produselor obținute din fermentarea acestuia, iaurt, lapte bătut, smântână, brânzeturi etc.