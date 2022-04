Apocalipsa lui Vladimir Putin! Consecinţe devastatoare pentru omenire în cazul unui război nuclear. Dezvăluirile care ne sperie pe toţi

Lumea trăiește într-o psihoză generalizată de când Vladimir Putin, președintele Rusiei, a avertizat că ar putea să declanșeze un război nuclear. Cel mai negru scenariu pentru omenire ar fi echivalentul unei Apocalipse.

Dacă războiul din Ucraina se extinde într-o țară NATO, cum ar fi Estonia sau Polonia, ar avea loc o confruntare directă între SUA și Rusia, cu un pericol clar de escaladare nucleară galopantă.

Omenirea, amenințată de un devastator război nuclear

Prin urmare, se poate spune că lumea este acum mai aproape de un conflict nuclear decât oricând de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Așadar, cum ar arăta în realitate un schimb nuclear la scară largă? Este cu adevărat un Armaghedon global sau ar putea supraviețui pentru unii oameni și locuri?

Mulți oameni de știință au investigat deja această întrebare. Munca lor este surprinzător de puțin cunoscută, probabil pentru că, în timp de pace, nimeni nu vrea să se gândească la inimaginabil. Dar nu mai suntem pe timp de pace, iar umbrele mai multor nori de ciuperci se profilează din nou deasupra planetei noastre.

Cea mai recentă evaluare a capacității militare nucleare rusești estimează că, la începutul anului 2022, Rusia deține un stoc de aproximativ 4.477 de focoase nucleare – aproape 6.000 dacă sunt incluse focoasele „retrase”. SUA menține un inventar similar de 5.500 de focoase, dintre care 3.800 sunt rapid dislocabile.

Puterea explozivă a acestor arme este greu de înțeles. S-a estimat că aproximativ 3 milioane de tone (megatone sau Mt) de echivalent TNT au fost detonate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru comparație, fiecare dintre submarinele Trident ale Regatului Unit transportă 4 megatone de echivalent TNT pe 40 de focoase nucleare, ceea ce înseamnă că fiecare submarin poate provoca o distrugere explozivă mai mare decât cea care a avut loc în timpul întregului Al Doilea Război Mondial.

Două coșmaruri: Hiroshima și Nagasaki

În 1945, SUA au atacat orașele japoneze Hiroshima și Nagasaki cu bombe atomice, oferindu-ne două exemple reale ale efectelor armelor nucleare asupra populațiilor umane.

În total, 140.000 de persoane din Hiroshima și 73.000 din Nagasaki au murit instantaneu sau în decurs de cinci luni din cauza exploziei nucleare, a căldurii radiante intense produse de mingea de foc și a radiațiilor ionizante.

Multe persoane surprinse la mai puțin de 1 km de zona zero au fost carbonizate de razele de căldură, iar cele aflate la o distanță de până la 1,5 km au suferit arsuri fulgerătoare, cu zone mari de piele care s-au desprins ulterior. Unii, în special cei din interiorul clădirilor, au fost reduși la oase albe, deoarece toată carnea a fost vaporizată de căldura intensă.

Mulți supraviețuitori, cunoscuți mai târziu sub numele de hibakusha în japoneză, au suferit de boală gravă, cauzată de radiații (ARS) din cauza razelor neutronice și gama eliberate de fisiunea nucleară în timpul exploziilor. Simptomele au inclus diaree cu sânge, căderea părului, febră și sete intensă. Mulți au murit ulterior. Pe lângă radiațiile directe de la bilele de foc, ei au fost expuși și la precipitațiile radioactive de la bombă.

Efectele pe termen lung ale radiațiilor la care au fost supuși hibakusha au fost intens studiate și includ niveluri crescute de leucemie și cancere solide. Cu toate acestea, experiența unui bombardament atomic nu a fost o condamnare automată la moarte: în rândul celor aproximativ 100.000 de supraviețuitori, ratele excesive de cancer în anii următori au fost de aproximativ 850, iar cele de leucemie de mai puțin de 100.

Date înfiorătoare, ieșite la iveală după un studiu

Hiroshima și Nagasaki arată că – în afară de ARS pe termen scurt – radiațiile pe termen lung cauzate de precipitațiile radioactive vor fi cea mai mică dintre problemele noastre în urma unui război nuclear. Mult mai grave vor fi colapsul social, foametea și distrugerea unei mari părți a biosferei planetare, conform allianceforscience.cornell.edu.

Un studiu publicat în urmă cu doi ani a analizat impactul probabil al unui schimb nuclear de aproximativ 100 de detonări de mărimea Hiroshima (cu o putere de 15 kt fiecare) asupra celor mai populate zone urbane din India și Pakistan. S-a estimat că fiecare detonare ar incinera o suprafață de 13 km pătrați, acest scenariu generând aproximativ 5 Tg (teragrame) de funingine, pe măsură ce fumul provenit din incendii și clădiri în flăcări pătrundea în atmosferă.

Decesele umane directe în acest scenariu de război nuclear „limitat” nu sunt cuantificate în studiu, dar se presupune că ar fi de ordinul zecilor sau sutelor de milioane. Impactul planetar este, de asemenea, grav: pe măsură ce funinginea ajunge în stratosferă, aceasta circulă la nivel global, blocând radiația solară de intrare și scăzând temperatura la suprafața Pământului cu 1,8 grade Celsius în primii cinci ani.

Aceasta ar fi o răcire mai mare decât cea provocată de orice erupție vulcanică recentă și mai mare decât orice altă perturbare climatică din ultimii 1.000 de ani. Tiparele de precipitații sunt modificate în mod drastic, iar precipitațiile totale scad cu aproximativ 8 procente. (Aceste rezultate provin din modele climatice utilizate pe scară largă, de același tip cu cele folosite pentru a proiecta impactul pe termen lung al emisiilor de gaze cu efect de seră).

Haosul va fi de nedescris din toate punctele de vedere

Exporturile de produse alimentare se prăbușesc pe măsură ce stocurile se epuizează în decurs de un singur an, iar până în anul patru, un total de 1,3 miliarde de oameni se confruntă cu o pierdere de aproximativ o cincime din aprovizionarea cu alimente actuală. Cercetătorii concluzionează că „un conflict regional care utilizează <1% din arsenalul nuclear mondial ar putea avea consecințe negative pentru securitatea alimentară globală, fără egal în istoria modernă”.

Un studiu realizat în 2014 cu privire la același scenariu (al unui schimb nuclear cu 100 de arme între India și Pakistan) a constatat că funinginea care pătrunde în stratosferă ar provoca daune grave stratului de ozon al Pământului, crescând penetrarea ultravioletelor cu 30-80% la latitudinile medii. Acest lucru ar provoca „daune extinse pentru sănătatea umană, agricultură și ecosistemele terestre și acvatice”, au scris cercetătorii. „Răcirea combinată cu creșterea radiațiilor UV ar exercita presiuni semnificative asupra aprovizionării cu alimente la nivel mondial și ar putea declanșa o foamete nucleară globală”.

Un studiu din 2008 a analizat un scenariu de război nuclear Rusia-SUA, în care Rusia ar viza 2 200 de arme asupra țărilor occidentale, iar SUA ar viza 1 100 de arme fiecare asupra Chinei și Rusiei. Prin urmare, în total, ar detona 4 400 de focoase, echivalentul a aproximativ jumătate din stocurile actuale deținute de Rusia și SUA.

Armele nucleare deținute de alte state nu au fost folosite în acest scenariu, care are o putere explozivă de 440 de tone, echivalentul a aproximativ 150 de ori mai mare decât toate bombele detonate în cel de-al Doilea Război Mondial. S-a estimat că acest război nuclear la scară largă ar fi provocat 770 de milioane de morți directe și ar fi generat 180 Tg de funingine din orașele și pădurile cuprinse de flăcări. În SUA, aproximativ jumătate din populație s-ar afla la o distanță de 5 km de zona zero, iar o cincime din cetățenii țării ar fi fost uciși pe loc.

Temperatura ar scădea în mod dramatic

Un studiu ulterior, publicat în 2019, a analizat o infuzie de 150 Tg de funingine în atmosferă comparabilă, dar puțin mai mică, în urma unui război nuclear de scară echivalentă. Devastarea provoacă atât de mult fum încât doar 30-40% din lumina solară ajunge la suprafața Pământului pentru următoarele șase luni.

Urmează o scădere masivă a temperaturii, vremea rămânând sub zero grade pe toată durata verii ulterioare din emisfera nordică. În Iowa, de exemplu, modelul arată că temperaturile rămân sub 0°C timp de 730 de zile consecutive. Nu există un sezon de creștere. Aceasta este o adevărată iarnă nucleară.

Temperaturile continuă să scadă sub zero grade vara timp de mai mulți ani, iar precipitațiile globale scad la jumătate în anii trei și patru. Este nevoie de mai mult de un deceniu pentru ca ceva asemănător cu normalitatea climatică să revină pe planetă.