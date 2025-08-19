EVZ Special Aplicația care a transformat cărțile într-o experiență globală. Voxa și viziunea pentru următorul deceniu







Voxa este o platformă românească de streaming pentru audiobooks și e-books, liderul acestei industrii din țara noastră. A fost lansată oficial în luna noiembrie 2021, după ce a atras o finanțare în valoare de 540.000 de euro prin SeedBlink, iar aplicaţia a costat pe mai departe peste un milion de euro.

De menționat și că proiectul Voxa, înființat și condus de Dan Vidrașcu, a fost demarat cu un an înainte, din 2020, iar timp de aproape un an s-a pregătit cu mare atenție catalogul de audiobookuri şi s-a dezvoltat aplicaţia. Succesul a venit rapid, Voxa fiind foarte bine primită de către publicul din România. Dan Vidrașcu, CEO Voxa, a fost inclus în „Top Excelență în Management”, organizat de Revista Capital. Cu această ocazie, omul de afaceri a oferit un interviu în care a vorbit mai multe despre strategii de business, povești și planuri de viitor.

Extinderea internațională a reprezentat pentru Voxa cel mai important pas din 2024. În toamna acelui an, compania și-a anunțat intrarea pe piața italiană, a pus la dispoziția ascultătorilor o librărie formată din peste 100.000 de titluri în italiană și engleză. Potrivit lui Dan Vidrașcu, CEO-ul Voxa, mișcarea „marchează o etapă crucială, demonstrând capacitatea noastră de a adapta și implementa modelul de succes pe piețe diverse”.

El a explicat că deschiderea către publicul italian nu înseamnă doar creșterea numărului de utilizatori, ci și consolidarea poziției Voxa pe piața europeană. „Aceasta este diferența față de alte platforme: o înțelegere reală a industriei de carte, ce ne permite să aducem valoare atât utilizatorilor, cât și industriei”, a subliniat Vidrașcu. Omul de afaceri a menționat apoi că rețeaua de colaborări cu edituri și autori consacrați joacă un rol decisiv în dezvoltarea unui catalog cultural globalizat.

CEO-ul consideră că cel mai ambițios proiect din cariera sa a fost chiar lansarea Voxa, prima platformă românească de streaming pentru audiobooks și e-books. „Am reușit să combinăm tehnologia avansată cu pasiunea pentru lectură, creând o experiență unică pentru utilizatori și consolidând poziția Voxa pe piața digitală de carte”, a povestit el. Rezultatele nu au întârziat să apară, căci la scurt timp de la lansare, Voxa a devenit liderul segmentului. Aplicați a atins o cotă de piață de 4% din totalul pieței de carte.

Platforma a fost descărcată de peste un milion de ori și a generat mai mult de 5,6 milioane de ore de ascultare. Potrivit lui Vidrașcu, aplicația a schimbat modul în care românii citesc și a devenit „un companion de încredere pentru cei care se confruntă cu singurătatea, pentru părinți ocupați, pentru profesioniștii care vor să îmbine dezvoltarea personală cu programul încărcat sau pentru oricine dorește să adauge un strop de cultură în viața de zi cu zi”. Voxa oferă inclusiv persoanelor cu deficiențe de vedere o modalitate accesibilă de a descoperi cărțile. „Voxa nu este doar o aplicație, este o comunitate”, a mai spus CEO-ul.

În ceea ce privește viitorul apropiat, compania își propune să accelereze expansiunea internațională și să-și extindă prezența la nivel global. Conform lui Dan Vidrașcu, regiunea LATAM va fi una dintre priorități, datorită potențialului uriaș și a interesului crescut pentru titlurile în limba spaniolă. „Vom investi în optimizarea experienței utilizatorilor prin noi funcționalități interactive și mecanisme avansate de engagement, iar integrarea tehnologiilor AI va fi un pilon cheie pentru personalizarea lecturii”, a detaliat el. Totodată, Voxa va investi masiv în consolidarea brandului prin campanii de marketing menite să crească vizibilitatea pe piețele emergente.

Odată cu expansiunea internațională, provocările nu au întârziat să apară. Vidrașcu a menționat că „una dintre principalele dificultăți a fost adaptarea conținutului la diverse culturi și limbi”, proces ce a presupus o atentă selecție a titlurilor, astfel încât acestea să corespundă preferințelor locale, dar fără a compromite standardele ridicate ale Voxa.

Întrebat cum va arăta industria în următorul deceniu, CEO-ul a afirmat că lectura digitală va deveni tot mai accesibilă și mai integrată în viața cotidiană. „Conținutul audio va continua să crească, alimentat de ritmul alert al vieții moderne și de dezvoltarea asistenților vocali”, a explicat acesta. În opinia sa, inteligența artificială va juca un rol esențial, va oferi recomandări personalizate și va facilita descoperirea unor titluri noi.

El se așteaptă și la o diversificare a formatelor, de la audiobooks dramatizate cu valențe cinematografice până la conținut interactiv, în care utilizatorii pot explora finaluri alternative sau pot aprofunda informația prin elemente multimedia. Totuși, Vidrașcu este convins că „cartea în forma sa clasică nu va dispărea, ci își va păstra statutul de refugiu pentru cei care apreciază lectura profundă și neîntreruptă”.

În privința raportării la bani, CEO-ul Voxa are o viziune pragmatică și inspirațională deopotrivă. „Banii sunt un instrument, nu un scop. Ei reprezintă energia care alimentează inovația, curajul de a construi și libertatea de a transforma idei în realitate”, a declarat acesta. În cazul Voxa, investițiile nu sunt doar despre creștere economică, ci despre responsabilitatea de a aduce lectura și educația mai aproape de oameni.

„Nu măsor succesul doar în cifre, ci în impact: în fiecare ascultător care descoperă o carte nouă, în fiecare minut de lectură care schimbă o perspectivă, în fiecare utilizator pentru care Voxa devine o poartă spre cunoaștere”, a concluzionat Dan Vidrașcu.