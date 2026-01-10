Apelul care a costat 550.000 de lei. Cum a fost păcălită o femeie de 73 de ani să-și predea economiile

Republica moldova. Un caz ieșit din comun s-a produs în Chișinău. O femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după ce un grup de escroci au făcut-o să scoată toți banii de la bancă și să-i transmită spre păstrare Băncii Naționale a Moldovei. Cazul este relatat de poliție, într-un comunicat de presă.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, cazul a fost documentat de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica. Pensionara a fost contactată de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a organelor de drept. Aceasta a susținut că pe numele victimei ar fi fost inițiate tentative de fraudă bancară și că banii din conturi ar urma să fie sustrași în scurt timp.

Pentru a „bloca” tranzacțiile ilegale, femeii i s-a indicat să retragă urgent toate mijloacele bănești și să le transmită Băncii Naționale a Moldovei, care, potrivit escrocilor, ar fi urmat să le păstreze temporar.

Speriată de pierderea economiilor, victima s-a conformat indicațiilor. Aceasta a retras bani din două instituții bancare, acumulând suma totală de 550.000 de lei. La scurt timp, la domiciliul pensionarei s-a prezentat o femeie necunoscută, care a preluat banii, i-a pus într-un rucsac și a părăsit locuința.

Ulterior, femeia și-a dat seama că a fost victima unei escrocherii și a sesizat Poliția.

Oamenii legii au inițiat o anchetă penală și desfășoară acțiuni pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția nu exclude că este vorba despre o schemă bine organizată, cu roluri clar distribuite.

„Nicio instituție de stat, nicio bancă și nici Banca Națională a Moldovei nu solicită cetățenilor să retragă bani și să îi predea unor intermediari. Astfel de solicitări sunt ilegale”, avertizează Poliția.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, mai ales în cazul apelurilor telefonice primite de la persoane necunoscute.

„Nu oferiți informații personale sau bancare, nu retrageți bani la cererea unor necunoscuți, închideți apelul și verificați informația prin surse oficiale. În caz de suspiciuni, apelați imediat 112”, subliniază oamenii legii.

Poliția recomandă ca rudele să discute cu persoanele în vârstă despre riscurile acestor scheme, pentru a preveni situații similare.