În același timp, aproape 1.000 de absolvenţi de Medicină, care au picat rezidenţiatul la limită, au făcut o petiţie online către minister. Totodată, ei i-au transmis o scrisoare premierului Ludovic Orban, în care îî spun că vor să muncească în România și că raportarea la nota maximă este discutabilă.

„După încheierea examenlui de rezidențiat de anul acesta am formulat o petiție adresată domnului Ministru al Sănătății, semnată de peste 800 de candidați, care au obținut peste 500 de puncte. Cunoaștem cadrul legal de organizare, înțelegem că s-a respectat, ne-am asumat toate acestea când ne-am înscris pentru a deveni medici rezidenți, dar din păcate rezultatul nu a fost cel dorit de noi.

Am motivat în cererea respectivă faptul că dorim să muncim în România, stat care ne-a susținut financiar 6 ani pentru a finaliza studiile și că în alte state ale Uniunii Europene ne-am putea angaja în sistemul medical fără a fi condiționați de acest tip de examen, asta pentru că acest examen nu poate anula șase ani de studiu și o diplomă de licență și master, recunoscută în Uniuna Europeană.

De asemenea, am menționat faptul că examenul din acest an a avut un grad de dificultate mai ridicat, iar raportarea la nota maximă este discutabilă, având în vedere faptul că au fost ani când s-a promovat cu note mai mici de 559 puncte. Însă, dincolo de aceste argumente, considerăm că trăim vremuri excepționale, vremuri în care întreaga planetă este afectată, iar deficitul de medici, epuizarea acestora, sunt problematice chiar și în țările poziționate mai bine decât noi economic.

Pe parcursul celor șase ani de facultate, în care am fost admiși pe baza unui examen foarte strict, am efectuat stagii clinice în spitale la patul bolnavului, am susținut examene practice riguroase, iar la final am absolvit printr-un examen de licență.

Anul acesta au ramas aproximativ 300 de locuri neocupate la specialitățile deficitare, cum ar fi Medicină de Urgență, Medicină de Familie sau Boli Infecțioase.

Având în vedere cele mai sus menționate, Vă rugăm să ne acordați sprijinul dumneavoastră prin alocarea de locuri pentru toți candidații care au obținut peste 500 de puncte, înțelegând faptul că este un an greu pentru ficare dintre noi, riscând să ramânem șomeri cu diplomă de medic.

Vă asigurăm de întrega noastră apreciere și gratitudine indiferent de răspunsul primit!

Domniei Sale, Domului Ludovic Orban

Prim-Ministrul României”