”Stimați colegi, purtăm aceeași bătălie. Avem aceiași adversari. Și inconștienți ne faultăm repetat. Să fie doar nebăgare de seamă? Să fie resentimente vechi ce scot capul atunci când nu este nevoie? Și medicii de familie și medicii specialiști din ambulatoriu tratează aceiași pacienți. Cei care nu au nevoie de spital, sau cei care nu pot ajunge la spital în vremurile tulburi ale pandemiei. Atunci când competențele unui medic de familie sunt depășite, pacientul merge la medicul specialist. Când agravarea unei boli depășește limitele competențelor profesionale ale medicului de familie, pacientul merge la medicul specialist. După care, se întoarce la medicul de familie. Este un proces natural. Ambele categorii au limite profesionale, care țin de pregătirea lor specifică. Nu este vorba de superioritatea uneia față de cealaltă.

Cu atât mai mult în vreme de pandemie, când accesul la spital este îngreunat, dacă nu chiar îngrădit, ar trebui ca această colaborare să fie mai strânsă decât oricând. Din păcate, unele luări de poziție ale reprezentanților S.N.M.F. lezează prin neclaritatea exprimării, dacă nu chiar prin intenție declarată sentimentele medicilor specialiști din ambulatoriu. Nu, dragi colegi, noi NU am tras obloanele în starea de urgență. Doar ambulatoriile de spital au fost forțate să o facă. Noi am fost alături de voi, în cabinete. Noi ne-am îngrijit pacienții. Care sunt și ai voștri. Nu ca proprietate de listă, ci ca ființe aflate în nevoie care beneficiază de pregătirea noastră profesională. A amândurora.

Noi nu am primit nici măcar promisiuni de stimulente, nici ajutoare, cât de mici, de la minister, casă de asigurări sau primării în perioada stării de urgență. Nu am primit scutiri de impozit pe clădiri prin lege. Nici măcar valoarea punctului nu ne-a crescut atunci când v-a crescut vouă în 2019. Și nu avem nici capitație. Speram însă la mai multă solidaritate. La colegialitate. Noi nu v-am atacat niciodată. Nici măcar prin omisiune.

De aceea am fost surprinși când repetat, în luările de poziție ale reprezentanților dumneavoastră, ați spus că voi ați preluat întregul șoc al pacienților care nu au mai avut loc în spitale. Noi unde eram atunci? Nu în cabinetele de lângă ușa voastră? Nu împreună am avut grijă de pacienții cronici? Nu cardiologii, diabetologii, oftalmologii, ginecologii, etc. v-au ajutat în îngrijirea acelor pacienți?

Dragi colegi, noi trebuie să fim uniți. Cum spuneam, ducem aceleași lupte. Și pentru sănătatea oamenilor acestei țări, dar și cu autoritățile etern obtuze care ne guvernează.

Vă rugăm deci, fiți solidari. Nu ne mai subestimați, nu ne mai denigrați chiar și prin omisiune. Ar trebui poate, ca un semn de minimă politețe, să vă cereți scuze pentru ceea ce a fost o scăpare de limbaj și să mergem împreună mai departe ca doi parteneri care se respectă. Pe viitor nu mai uitați că suntem în aceiași barcă”, le-a transmis dr. Cosmin Alexandrescu medicilor de familie printr-o scrisoare deschisă.