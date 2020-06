Societatea Națională a Medicilor de Familie a transmis un comunicat de presă în care amintește principalele reguli pentru a evita răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. Medicii recomandă folosirea măștii de urgență în spațiile închise, unde se află și alți oameni precum și schimbarea acesteia la fiecare patru ore.

De asemenea, medicii atrag atenția că masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura celui care o poartă.

O altă regulă asupra căreia atrag atenția medicii de familie este spălatul pe mâini cu apă și săpun minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.

De asemenea se recomandă evitarea zonelor aglomerate – adunări publice, zone de trafic intens, zone de recreere.

În cazul întâlnirilor cu persoane apropiate se recomandă evitarea îmbrățișărilor și a strângerilor e mână.

Menținerea unei distanțe de 1,5 metri față e alte persoane, chiar și atunci când se așteaptă la coadă, la un magazine ori o instituție este o măsură obligatoriu de respectat.

Medicii mai recomandă folosirea plății cu cardul bancar, cu telefonul sau online pentru facturi sau cumpărături și limitarea folosirii bancnotelor și a monedelor.

Munca la distanță este o altă măsură care împiedică răspândirea noului coronavirus.

Măsurile de distanțare socială trebuie aplicate oriunde, inclusiv în cercul de apropiați deoarece există tendința de a considera că rudele sau prietenii nu sunt purtători ai virusului.

„Am fost în activitate în tot acest timp, am avut cabinetele deschise, am sprijinit pacienții prin oferirea de consultații prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, am făcut triajul cazurilor acute, am acoperit nevoile de consultanții de alte specialități și ne-am implicat în monitorizarea și gestionarea cazurilor cronice pe care spitalele și ambulatoriile de speicalitate nu le-au putut primi din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2”, se arată în comunicatul de presă.

Drpet urmare, medicii de familie susțin că acest mesaj către populație este un îndemn la îndeplinirea unor reguli simple care ne pot ajuta să ne ferim de pandemie și ne vor permite să revenim la starea de normalitate.