Apartament cu două camere, de vânzare pentru 6.000 de euro. În ce localitate din România se află imobilul

În ciuda faptului că apartamentul este cu două camere, suprafața totală este mai mică chiar și decât a unei garsoniere. Așadar, locuința are doare 27,7 metri pătrați.

Imobilul se vinde la prețul de 6.000 de euro, iar aceasta va ajunge la noul proprietar cu tot cu mobilier. Anunțul a fost făcut de un o persoană din comuna Bălan, județul Harghita pe un site de specialitate. „Vând apartament 2 camere. Preț 6.000 de euro”.

În orașul Petrila, din județul Hunedoara, o garsonieră costă doar 2.400 de euro. „Vând garsonieră oraș Petrila, situat pe Strada 8 martie, bloc 33, etaj 6”, se arată în mesajul postat pe un site de anunțuri din România. În plus, persoana care a făcut acest anunț susține că locuința nu are datori. Totuși, noul proprietar trebuie să se branșeze la toate utilitățile.

„Viitorul proprietar trebuie să își facă contract la utilități deoarece eu m-am debranșat fiindcă nu am locuit acolo. Prețul este de 120 milioane vechi”, este anunțul postat.

Apartament la un preț mic, înconjurat de Dunăre

Mai mult decât atât, un apartament din Mehedinți este scos la vânzare cu suma de 7.500 de euro. În plus, poți negocia prețul cu proprietarul. În anunțul, este prezentat un apartament cu două camere, un hol, o baie și o bucătărie. Locuința este situată la parter și se află în județul Mehedinți, zona Porțile de Fier.

De asemenea, apartamentul se află la un kilometru de vama România-Serbia și la doar trei kilometri de cea mai apropiată localitate sârbească. Mai mult decât atât, locuința este situată pe o insulă înconjurată de Dunăre. Așadar, este o zonă potrivită pentru plajă și pescuit. La o distanță de 500 de metri de locuință există o ecluză românească cu un pod, iar pe sub acel pod, trec vapoare. Chiar acolo se află și intrarea pe insulă.

În ciuda acestor avantaje, apartamentul are nevoie de câteva schimbări. Interiorul nu este renovat. Totuși, are apometre de apă curentă și potabilă, iar instalația electrică funcționează în condiții optime. Exteriorul este renovat. Mai exact, locuința dispune de acoperiș nou, izolație exterioară cu polistiren, geamuri termopan, ușă metalică și chiar canalizare nouă. În plus, apartamentul nu are datorii, informează Gândul.ro.