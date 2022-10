Avocat: Transilvania, retrocedată maghiarilor, bucată cu bucată sub ochii instituțiilor statului român

Avocatul Ioan Sabău Pop încearcă de ani de zile să trezească la realitate autoritățile române pentru a stopa jaful din Transilvania, care, în acest ritm de pierdere a terenurilor, clădirilor şi pădurilor, va ajunge să nu mai fie pământ românesc. Mai mult, fostul judecător și profesor, actual membru al Curţii Internaționale de Arbitraj Comercial, semnalează un abuz fără precedent în materia retrocedărilor, cu restituiri duble făcute cetățenilor maghiari.

Avocatul subliniază că de câteva decenii bune, încet și cu multă discreție, sute de mii de hectare, clădiri publice, istorice sau chiar sate întregi revin, ilegal, maghiarilor. Se retrocedează tot ce se cere de către grofi, conți, baroni și husari maghiari pe care statul român i-a despăgubit în urmă cu aproape 100 de ani.

Județele Mureș, Harghita, Sălaj, Bihor, Cluj şi Covasna, jefuite de așa-zișii moștenitori și cesionari

Așa-zișii moștenitori și cesionari revendică zeci de mii de hectare de teren și păduri ajungând la o valoarea totală a acestora este de peste 60 de miliarde de euro. Deşi problema despăgubirilor a fos rezolvată între 1923-1927, când statul român i-a despăgubit, acum, din nefericire, aceștia primesc încă o dată ceea ce statul român le-a dat după Primul Război Mondial, iar reprezentanții României nu încearcă să oprească acest furt.

Unul dintre cei care încearcă să aducă la suprafață această nedreptate este specialistul în drept privat, profesor la Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş și membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj de pe lângă Camera de Industrie şi Comerţ a României, avocatul Ioan Sabău Pop. Potrivit cercetărilor pe care le-a făcut, situația retrocedărilor în județul Cluj către maghiari este una gravă.

„În 2009 am făcut o cercetare la arhive privitoare la retrocedările din Cluj și Sălaj și am făcut un dosar pe care l-am transmis la Prefectura din Cluj. Nici nu au deschis plicul. Am mai spus problema asta, am revenit oricum după în 2011 și nu au făcut nimic. La Cluj este mult mai gravă decât la noi, în Târgul Mureș. Pentru că nu se interesează nimeni și nu se preocupă nimeni de apărarea intereselor statului român și a comunității locale de acolo. Clădirile și terenurile se dau cu foarte multă ușurință străinilor”, a spus avocatul.

Din partea primarilor, doar dezinteres total

Totodată, Ioan Sabău Pop a mai menționat faptul că nicio administrație locală din Cluj, de la PNL și până la PSD, nu s-a implicat pentru a rezolva această problemă privind retrocedările către maghiari.

„Din partea niciunui primar nu a existat vreun interes, doar dezinteres total. Ei cred că problema retrocedărilor nu este importantă, dar din contră. În Cluj, în urmă cu vreo 5 sau 6 ani de zile, când aveam o evidență actualizată, erau 186 de clădiri care erau restituite fraudulos. Informații exacte deține Gheorghe Funar, fostul primar. Așa controversat cum este, pe această problematică are o evidență foarte bună pusă la punct”, a precizat profesorul de la Universitatea Petru Maior” din Târgu Mureş.

Trădare sau dezinteres în faţa acestor abuzuri

În Tratatul de la Trianon se prevedea foarte clar că Ungaria trebuie să predea României toate arhivele istorice și de proprietate, obligație pe care nu a îndeplinit-o nici în zilele noastre, ne spune av. Ioan Sabău Pop.

„Statul român a neglijat, după al Doilea Război Mondial, ridicarea și conservarea arhivelor din Ungaria, precum și presiunile pentru predarea lor. Cărțile funciare au fost duse de către optanți și de către stăpânitorii Transilvaniei de la 1919 și 1920 în străinătate și atunci există o problemă juridică foarte interesantă și anume faptul că proprietar este considerat acela care este scris ultimul în cartea funciară. Și așa a ajuns ca statul român să restituie ceea ce plătise deja, când unguri din a treia și a patra generație au început să vină în România să revendice pământurile, bazându-se pe cărțile funciare. Din 1927 și până în 1934, România a plătit echivalentul a 4,48 de tone de aur, bani pentru proprietățile maghiarilor din țară. Proprietățile au fost preluat de statul român și s-a făcut reforma agrară a lui Ferdinand, când țăranii au primit pământ”, declara avocatul Sabău Pop.

Primăriile, Prefecturile și Comisiile Județeane de Fond Funciar, implicate în acest jaf

Avocatul Sabău Pop a fost întrebat care instituții sunt implicate în acest jaf. Profesorul universitar a explicat că atunci când vorbim de clădiri, implicată este primăria, iar dacă este vorba despre terenuri, Prefectura și Comisia Județeană de Fond Funciar.

„După aceea este Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) care dă un document final în momentul în care primește toate informațiile din teritoriu. Lucrurile sunt cunoscute ca în energie, bogățiile subsolului, cei care sunt la decizie nu-și fac datoria. Noi am propus proiecte legislative, nu au fost băgate în seamă. Trebuie să voteze o reglementare care să declare revizuibile toate aceste restituiri și care sunt frauduloase. Trebuie să fie un angrenaj guvernamental foarte serios pe problema asta”, a precizat avocatul Ioan Sabău Pop pentru jurnaliștii de la gazetadecluj.ro.