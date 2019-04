„Mafia terenurilor” și harta retrocedărilor anulate. Probleme grave pe Litoral

O hartă a terenurilor din celebrul dosar al retrocedărilor, în care a fost condamnat fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, a fost publicată de vicepreședintele Consiliului Județean, Claudiu Palaz.





Harta, care nu a mai fost prezentată până acum, arată dimensiunea grozăviei - zeci de terenuri, din tot orașul Constanța și stațiunea Mamaia ar trebui, teoretic, recuperate de primărie, conform sentinței judecătorești, scrie Replicaonline.

„Vorbiţi cu cineva care chiar a avut bătălii şi în perioada în care a fost cu Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre. Ce ar fi însemnat acum când am intrat în Consiliul Judeţean? Toate proiectele începute de fosta administraţie, mă refer la Capidava, la Policlinica 2, să le omor pentru că sunt începute de ei şi pentră că erau într-adevăr nişte proiecte moarte? Nu.

Eu am găsit soluţii pentru ele şi Policlinia 2, la această oră, a început contracte cu Casa, funcţionează, am reuşit să fac dotările din interior să funcţioneze, la fel şi la Capidava. Cred că asta e abordarea pe care trebuie s-o facem mai încolo. Dacă începem să venim şi să spunem „opriţi tot, nu e bine“, ne trezim că întrăm într-un colaps financiar din care chiar nu mai ieşim niciodată. Şi aşa, administraţia locală are o mare problemă cu sentinţa care a fost dată în dosarul retocedărilor. Adică lucrurile nu sunt atât de simple cum se văd acum”, a declarat, în cadrul interviului, Claudiu Palaz.

