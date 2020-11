După ce a lansat televiziunea Aleph News, Adrian Sârbu lucrează la alte trei proiecte media ce implică trei posturi TV. Este vorba despre un canal ce va avea un conținut generalist – Smart TV și Smart TV HD – a cărui dată dată limită de lansare este 6 iunie 2021, conform licenței emise de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Sârbu vrea să mai lanseze până la data de 25 iunie 2021 Aleph Business și Aleph Business HD, dar și Aleph Comedy și Aleph Comedy HD până la data limită de 25 iunie a anului următor. Astăzi, membrii CNA au votat prelungirea licențelor posturilor amintite mai sus cu încă șase luni. Și asta pentru că proiectele nu se desfășoară așa cum își propusese Adrian Sârbu. Din cauza pandemiei, angajații nu pot ajunge la muncă la frecvența normală și există un deficit de resurse umane.

Întrebarea delicată pusă de Radu Herjeu

Radu Herjeu, unul dintre membrii CNA a întrebat în timpul ședinței de marți:

„Nu se întrevede o ameliorare a pandemiei, dimpotrivă, cel mai probabil primăvara viitoare va fi cruntă. Ce o să faceți în iunie dacă o să fiți în aceeași situație de acum?”

„Nu se pune problema să pierdem licența. Tehnic suntem gata. Cu siguranță formatele vor fi regândite pentru a ne putem readapta”, a fost replica celor de la Aleph, conform paginademedia.

Ce își propunea postul

Deocamdată, Aleph News nu rupe gura târgului din punct de vedere al audiențelor. Cu un concept inedit, ultima televiziune de știri lansată în România nu a atras publicul pe care și-l propusese. „Aleph News este primul canal de social television din seria Aleph, concepută de Adrian Sârbu. (…) Este dedicat spectatorului smart, educat și suficient material. Cel care vrea să știe. Conținutul canalului oglindește sfera intereselor acestui target. Programele de știri și de analiză sunt create după obiceiurile de consum ale Smartului”, se preciza într-un comunicat emis înaintea lansării televiziunii.

Audiențele de la Aleph News, la pământ

Legat de audiențele Aleph News, Dan Andronic comenta pe contul de Facebook în luna octombrie. „M-am mai uitat de vreo 2-3 ori la știrile Aleph News. Senzația de psihedelic a rămas, dar conținutul lor este tot banal. Nu spun nimic, susură niște vorbe, pe care le găsești peste tot. Cred că de data asta Adrian Sârbu a picat examenul de magician.

Nu mai poate scoate iepurele din pălărie și atunci speră să ne adoarmă. Deși audiențele sunt de zero pe linie, cred că vreo 5-6 oameni din lista mea de prieteni au rătăcit pe acolo, așa că îi întreb pe ei: Greșesc?”.

La respectiva postare, omul de televiziune Dan Negru a comentat: „Cadraturi cu căpățăni mari e anti tv. Nu suntem noi aia care sa inventam trenduri in televziune. O făceau americanii demult. Sloganul care contează in media acestor ani este :” It’s all about The content „. Contentul e ZERO. Dacă Pro se lansa azi, fără miliardul americanilor din anii ’90 , era Aleph. 😂. Praf. 😂”.