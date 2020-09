„M-am uitat la noua televziune a lu’ Sârbu, Aleph News”, își începe povestea Dan Negru, moderatorul unora dintre cele mai urmărite emisiuni de divertisment din România.

„Sârbu a fost inamicul meu principal 20 de ani și cel mai greu mi-a fost să lupt nu cu Sarbu din Pro ci cu Sarbu din Antenă pentru că toți voiau să-l copieze, nu să-l înfrunte.

Cu o căruță de dolari bine folosiți, Sârbu a schimbat atunci lumea televiziunii din România”, mai scrie realizatorul pe Facebook.

„Mi-a povestit Dan Spătaru cum la Mamaia, când Aurelian Andreescu a luat aplauze lungi pentru interpretarea hitului „Copacul”, replica lui Spătaru a fost „cu așa voce puteam și eu”.

Cu așa bani, Pro-ul lui Sarbu a putut.

Azi lumea e alta !

Mă așteptam ca lansarea să conțină cel puțin o exlusivitate mondială și nu știri clasice pe care le vezi peste tot!

Vremea știrilor echilibrate pe care le vrea Sărbu a trecut. Nu le mai găsești niciunde in lume.

Publicul smart știe să aleagă și apoi să voteze pentru că votul rămâne miza știrilor oriunde in lume”, punctează Dan Negru.

„M-am uitat câteva ore la noua televizune a lu’ Sârbu și n-am înțeles deloc prim-planurile căpățânilor moderatorilor, prim-planuri exagerate și obositoare. (acu’ mi s-a confirmat că e adevărat ce spune manualul, că prim-planurile sunt obositoare)

Capetele unor tineri care citesc știri bătrânicioase.

Moderatori cu păreri dar fără notorietate.

Apoi, conceptul de „social television” despre care Sarbu zice ca e nou, e vechi, toate tv au demult content adaptat pentru toate ecranele.

Publicul smart știe asta!

Facebook a devenit o chestie îmbătrânită darămite televiziunea”, mai spune celebrul entertainer TV.

„Dincolo de content, doare ieftineala ambalajului. Cu asta Pro nu era obișnuit! Siglă ponosită, bumpere, croma, mult YouTube moca…

O fi ăsta doar începutul?

Sau sfârșitul?”, profețește Dan Negru.

„Singurul român care a contat in televiziunea mondială n-a fost Sârbu. A fost Valeriu Lazarov care a construit televziunea modernă italiană, pe aia spaniolă.

Lazarov a fost singurul care nu voia sa fie Sârbu.

In România, cu producțiile lui, Antena avea sloganul „lider in divertismentul de televziune” și TVR era in top 3.

Când l-am întrebat pe dnul Lazarov de ce nu mai funcționează anumite formate tv, mi-a răspuns:

„pentru că viața e frumoasă fiindcă are un început și un sfârșit”.

O lecție frumoasă pentru noi, cei care nu ne împăcăm cu asta!

Și poate lecția pe care Lazarov i-o dă lui Sârbu, dincolo de moarte:

„VIAȚA E FRUMOASĂ PENTRU CĂ ARE UN ÎNCEPUT ȘI UN SFÂRȘIT…”, încheie cel mai cunoscut prezentator de emisiuni de divertisment.

Aleph News s-a lansat de la 1 septembrie și are în echipă oameni care au mai lucrat cu Adrian Sârbu precum Costi Mocanu, Felix Drăghici, Bogdan Hofbauer, Lucian Nemoiu, Răzvan Hriscu, Cristina Airabedian sau Vlad Craioveanu, dar şi colaboratori noi precum Ion Cristoiu, Marius Tucă, Ioana Ţigănilă, Ioana Voicu și alții.