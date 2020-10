Aleph News, televiziunea lansată de Adrian Sârbu, în urmă cu o lună, nu a reușit să rupă gura târgului. Ba dimpotrivă. Audiențele sunt la pământ și se pare că deocamdată entitatea media nu a reușit să strângă un grup important de telespectatori care să aprecieze conceptele inedite cu care televiziunea a venit pe piața media din România.

În ziua de 31 septembrie, de exemplu, Aleph News a avut audiență zero pe publicul urban, confrom capital.ro. „Nici măcar pe un singur interval orar, televiziunea nu s-a abătut de la această cifră. Același lucru și pe publicul comercial. Același zero absolut și pe publicul Național”, scrie sursa citată.

„Nu mai pot scoate iepurele din pălărie”

Jurnalistul Dan Andronic a remarcat, într-o postare pe contul de Facebook, că Aleph News este o televiziune insipidă, fără sare și piper.

„M-am mai uitat de vreo 2-3 ori la știrile Aleph News. Senzația de psihedelic a rămas, dar conținutul lor este tot banal. Nu spun nimic, susură niște vorbe, pe care le găsești peste tot. Cred că de data asta Adrian Sârbu a picat examenul de magician. Nu mai poate scoate iepurele din pălărie și atunci speră să ne adoarmă.

La această postare, Dan Negru , unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, explică de ce televiziunea lui Adrian Sârbu are probleme. O hibă este legată de cadrele foarte strânse în care sunt filmați cei care apar „pe sticlă”: „Cadraturi cu căpățăni mari e anti tv. Nu suntem noi aia care sa inventam trenduri in televziune. O făceau americanii demult. Sloganul care contează in media acestor ani este :” It’s all about The content „. Contentul e ZERO. Dacă Pro se lansa azi, fără miliardul americanilor din anii ’90 , era Aleph. 😂. Praf. 😂”, a spus Dan Negru