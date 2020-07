Dan Negru s-a legat de posturile de televiziune Antena 1, Kanal D și Pro TV, prin intermediul unui mesaj postat pe o rețea de socializare.

Moderatorul Antenei 1 a avut un mesaj tranșant după ce Andreea Esca a apărut la Pro TV și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa: infectarea ei, a soțului și a fiului lor cu visrusul SARS-CoV-2. În premieră, Dan Negru a răbufnit și la adresa postului Kanal D.

„Statistic, la noi virusu’ a fost cu exclusivități! Așa cum Pro TV n-a vorbit cu sau despre infectații Antenei, nici Antena n-a vorbit cu sau despre infectații Pro-ului 🤪 Fiecare cu virusu’ lui, netransmisibil de la o televiziune la alta.

Noi, toți în breaslă, avem mentalitate de anii ’90. Noi încă lipim sigla laptopului cu scotch la tv. 😂😂😂 Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel și Stephen Colbert au prezentat împreună un teledon COVID, difuzat simultan pe cele trei mari tv americane. Eu cu Esca și cu Teo n-am putea sa stăm niciodata împreună.

Și tot statistic, vedetele infectate despre care s-a vorbit cel mai mult în România au fost alea care au avut contracte cu televiziunile românești 🤪

Dar Grigore Moisil a explicat cel mai bine statistica: «Dacă pui o fesă pe o plita încinsă și o fesă pe un bloc de gheață, media e bună, dar, în realitate, e vai de fundul tău!»😂😂😂” este mesajul scris de prezentatorul de la Antena 1 pe contul său oficial de Facebook.

Dan Negru a scris un mesaj tranșant pe contul personal de socializare cu privire la anunțul alocării banilor europeni pentru România.

„Vin 80 de miliarde! Asta-i breaking news-ul.

Zice James J Cramer, prezentatorul showului Mad Money:

<<cu cât o țară are mai puține programe media care să educe financiar populația, cu atât hoții care jefuiesc țara sunt mai mulți!>>

La noi nu există nicio televiziune de business care sa facă educație financiară.

La ei, CNBC și FOX News si-au triplat audiența .

James J. Cramer face <<Mad Money>> la CNBC si e o legenda pe bursă unde a făcut juma’ de miliard de dolari.

Abia apoi a intrat in tv.

La noi puținele emisiuni financiare au prezentatori <<coate-goale>>, fără credibilitate.

E ca și cum o femeie grasă îți dă lectii de slăbit.

Cine ar avea interes sa existe educație financiară?

Când ne-om da jos maștile vom rămâne in fundul gol

Vin 80 miliarde.

Hai să vedem cine le fură…”, a scris Dan Negru marți pe Facebook.