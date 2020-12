Ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală a fost confirmat la „BBB minus /A-3” de renumita agenție internațională de rating. Totodată, Standard & Poor’s (S&P) a menţinut perspectiva negativă, după cum se arată în într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Astfel, economia României beneficiază de un rating favorabil investiţilor din partea agenţiilor internaţionale de evaluare financiară.

În data de 30 octombrie 2020, o altă agenţie de evaluare financiară, Fitch Ratings, a confirmat ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, aceasta fiind din categoria „investment-grade”, recomandat pentru investiţii.

Ratingul României este susţinut de nivelul moderat al datoriei guvernamentale, precum şi de un PIB per capita şi indicatorii privind guvernanţa şi dezvoltarea umană, care sunt superiori altor state care beneficiază de un rating din categoria „BBB”, au arătat cei de la Fitch Ratings.

Și agenţia de evaluare Moody’s a păstrat ratingul României în categoria recomandată investitorilor. Aceasta a confirmat, în aprilie 2020, calificativul suveran pe termen lung „Baa3” pentru România.

Cîțu își proclamă victoria

Ultimul comunicat de presă, al celor de la Standard & Poor’s a determinat o reacție a ministrului Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care și-a proclamat „victoria”.

„Guvernarea liberală a câştigat încrederea investitorilor şi a reuşit imposibilul, ratingul României fiind menţinut de Standard & Poor’s”, a scris, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

„Victorie! Am reuşit imposibilul. Standard & Poor’s a menţinut ratingul României! Într-un an în care majoritatea ţărilor dezvoltate au suferit tăieri ale ratingului de ţară (Italia a ajuns la ratingul României), noi, guvernarea liberală, am câştigat încrederea investitorilor. Agenţia de rating a apreciat nivelul moderat al datoriei publice şi al datoriei externe, dar şi convingerea că Guvernul care va fi numit după alegerile generale din decembrie anul curent va reduce dezechilibrele fiscale şi va continua să ofere un sprijin fiscal amplu, care să încurajeze redresarea economică în 2021”, a mai scris Florin Cîțu în postarea sa.