Amintim că în urmă cu o lună, sursele cancan.ro au dezvăluit că ultima ediţie a emisiunii Ferma va fi câştigată de Augustin Viziru, care la ediţia din 2015 a aceluiaşi reality show de la Pro TV şi-a tăiat mâna cu un topor într-un moment de neatenţie. Între timp, au mai apărut câteva zvonuri care o indicat pe Viviana Sposub drept câştigătoare.

În marea finală au luptat Elena Chiriac, Andrei Stoica şi Augustin Viziru, care s-a descurcat cel mai bine de-a lungul probelor în care a dat dovadă de răbdare şi perseverenţă. În cele din urmă a venit şi răsplată pentru cel care a devenit „fermierul anului”. Momentul ridicării trofeului a fost unul special, iar toţi colegii l-au îmbrăţişat şi l-au felicitat.

Trăiri intense pentru Augustin Viziru

Devenit recent tătic, cel a cărui nororietate a crescut mai ales după câteva roluri în serialele şi filmele româneşti, a dedicat marea victorie fetiţei sale: „Trofeul este pentru fetiţa mea. Tot ce mai contează în viaţa asta pentru mine este fetiţa mea, familia mea.” Au fost şi lacrimi din partea câştigătorului ultimei ediţii a emisiunii Ferma. Orăşeni vs. Săteni.

După ce le-a mulţumit tuturor pentru faptul că l-au susţinut, mai ales după experienţa traumatizantă din primul sezon, învingătorul i-a adresat câteva cuvinte emoţionante şi mamei, care a fost acolo alături de el. Totuşi, momentul cu adevărat emoţionant când s-a referit la tatăl său.

„Nu l-am visat niciodată pe tata până acum. Zilele trecute, după orele de muncă, am ieşit afară să mă odihnesc. Am închis ochii şi l-am văzut pe tata. Am ştiut că e alături de mine”, a spus câştigătorul, care a fost la un pas să rateze cei 50.000 euro. Marcat de accidentul din 2015, dar şi conştient că odată devenit părinte, are alte responsabilităţi, Augustin Viziru a fost tentat să nu mai participe la Ferma.

Accidentarea a lăsat urmări serioase

„Eu jucam biliard, iar după 5 ani de la accidentare nu am mai putut juca, ceea ce m-a frustrat foarte tare. Ideea că am fost aproape de trofeu și nu am putut să-l câștig, m-a enervat tare. Și când am primit propunerea din acest an, nu am stat pe gânduri.

O să-ți admit că eram decis să nu mai accept alte emisiuni de genul… dar pur și simplu nu am putut refuza. Sincer, în acest sezon, ca niciodată, fiind tătic, am început să nu mă mai duc cu capul înainte. Și într-un joc cu probe periculoase, se poate întâmpla oricând orice, așa că eram reticent. Dar era și orgoliul mare și-mi doream să pot să demonstrez că aș putea câștiga Ferma.” Şi în cele din urmă a câştigat, aşa cum se dezvăluise încă din urmă cu o lună, ceea ce ridică anumite probleme şefilor din Pro TV, care din cauza unor astfel de scurgeri de informaţii din culisele emisiunilor, pot pierde audienţă.