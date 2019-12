Potrivit Daily Mail, partidul Conservator a solicitat Comisiei Electorale să investigheze de urgență Fundația American Open Society a lui George Soros, după ce a investit fonduri într-o campanie de blocare a Brexit-ului la urne.

Fundația Open Society a plătit fonduri grupului pro-UE „Best for Britain” din Londra, pentru a stopa schimbările politice propuse de Boris Johnson. Best for Britain (BfB) a lansat un sit cu scopul de a zădărnici șansele premierului de a obține majoritate la alegerile generale de săptămâna trecută.

În ultimii doi ani, BfB a primit aproximativ 4 milioane de dolari de la Fundația „Open Society” , lucru confirmat în conturile organizației anti-Brexit. De asemenea, BfB a împărţit o clădire de birouri în Westminster cu alte organizații anti-Brexit de renume, inclusiv Marea Britanie și Mișcarea Europeană. Toate aceste organizații au jucat un rol public în încercarea de deraierea Brexit-ului.

Soros, implicat până în gât în Regatul Unit

Bfb a răspuns: „Situațiile noastre financiare sunt bine clasificate și indică clar că am primit bani de la Open Society Foundation”. „În perioadele reglementate, cum ar fi alegerile, folosim donații autorizate în Marea Britanie pentru activități de campanie în ideea de a respecta regulile Comisiei Electorale”. „Având în vedere daunele pe care guvernul lui Johnson le-ar produce țării, am primit un număr mare de donații din toată Marea Britanie”, se arată în comunicat.

În ciuda încercărilor de a opri procesul democratic, Johnson a reușit să obțină un guvern majoritar la alegerile generale. Activitatea politică a lui Soros a dus la interzicerea organizațiilor sale în mai multe țări, iar acum va avea probleme şi în regatul Unit.

