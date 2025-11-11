Social

Anunț în baza Hotărârii Guvernului nr. 209 / 2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale. Anunț de participare la licitație publică deschisă

  • Maria Dima
  • 11 noiembrie 2025, 15:55
Anunț în baza Hotărârii Guvernului nr. 209 / 2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale. Anunț de participare la licitație publică deschisă

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale autorității contractante: UAT Comuna Urdari, situată în Judetul Gorj, comuna Urdari, sat Urdari, strada Principală, nr. 160, cod poștal:217540, tel/fax 0253-233465, web: www.primariaurdari.ro  e-mail: urdari@gj.e-adm.ro .

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentația de atribuire. Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de atribuire: documentația de atribuire de obține de la sediul UAT Comuna Urdari, Compartimentul Achiziții Publice, situat în comuna Urdari, sat Urdari, cod poștal:217540, tel/fax 0253-233465, web:

a)Locul prestării serviciilor: comuna Urdari, Judetul Gorj

3. b) Obiectul concesionării; natura și dimensiunea prestărilor: serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii, respectiv comuna Urdari, Judetul Gorj, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentația pentru obținerea autorizației de construcții, construcția, exploatarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor contractului de concesiune și cu respectarea legislației în vigoare, în baza articolului 8 din HG nr. 209 / 2019.

c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.

4. a) termenul de depunere a ofertelor: 29.12.2025, ora 16,00

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: UAT Comuna Urdari , Compartimentul Achiziții Publice, situat în Comuna Urdari, sat Urdari, cod poștal:217540, tel/fax 0253-233465.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba română.

d) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 30.12.2025, ora 12,00, la sediul UAT Comuna Urdari, Compartimentul Achiziții Publice, situat în Comuna Urdari, sat Urdari, cod poștal:217540, tel/fax 0253-233465.

5. Condițiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: conform documentației de atribuire.

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentației de atribuire.

7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părților terțe: conform documentației de atribuire.

8. Data trimiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.11.2025

9. Denumirea și adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele de depunere a contestației și, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Tribunalul Gorj, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, cu sediul în Loc. Târgu-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Județ Gorj, cod 210132, tel: 0253 212 337, fax: +40 353 419 075.

