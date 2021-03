Anunţ crunt pentru Diana Şoşoacă! Cine crede că i se poate întâmpla şi ei? În ciuda apelului, senatoarea independentă nu a fost sprijinită de susţinători aşa cum s-ar fi aşteptat, aspect care reprezintă o premieră pentru ea.

De obicei, când fosta senatoarea AUR anunţa că are nevoie de susţinere pentru acţiunile sale, apăreau mai mulţi simpatizanţi dispuşi s-o sprijine. N-a fost cazul acum, aspect care a atras frustrarea Dianei Şoşoacă, deranjată de prezenţa mult sub aşteptări la protestul pe care îl iniţiase.

„Ieşiţi o dată în stradă şi vă rog duceţi-vă la Cimitirul Ghencea, aprindeţi o lumânare şi puneţi un buchet de flori celei care a fost una dintre cele mai iubite şi mai de seamă cântăreţe de muzică lăutărească Cornelia Catanga.

Mă întreb unde sunt colegii ei artişti? Unde sunteţi, că vă înfingeaţi toţi, să fiţi pe lângă ea. M-am săturat de telefoanele voastre când vă lamentaţi, în timp ce morţii voştri nu mai au parte de o înmormântare creştinească”, a transmis Diana Şoşoacă pe o reţea de socializare.

Anunţ crunt pentru Diana Şoşoacă!

Cornelia Catanga a fost înmormântată sâmbătă, după ce a fost răpusă de Covid-19 vineri dimineaţă, la Spitalul Universitar din Capitală. Decesul cântăreţei de muzică lăutărească a generat un scandal de proporţii între familie şi reprezentanţii spitalului.

Apropiaţii artistei ar fi vrut ca trupul ei să fie depus la capelă, astfel încât foştii colegi de scenă şi fanii ei să-şi poată prezenta ultimul omagiu. Dorinţa a fost refuzată de autorităţi din cauza testelor care au confirmat că artista a murit din cauza Covid-19.

Astfel, la înmormântarea cântăreţei care a murit la 63 de ani au participat doar câţiva membri ai familiei greu încercate. Cornelia Catanga a fost internată joi, în stare gravă, după ce se tratase acasă cu Ivermectină. Ea spunea că nu crede în existenţa noului coronavirus. Din păcate, artista a cedat în lupta cu teribila boală infecţioasă.

Asta s-a întâmplat şi pe fondul comorbidităților, fiind cunoscut că marea cântăreaţă avea mai multe probleme de sănătate. Cornelia Catanga a murit vineri dimineața, în jurul orei 4:00, conform Antena3.