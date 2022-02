Anunț-bombă pentru români! Vor primi banii înapoi: Va repara o situație absurdă

Dacian Cioloş a declarat, luni, că în prima zi a sesiunii parlamentare, marţi, parlamentarii USR vor depune o propunere legislativă prin care românii care au fost amendaţi pe nedrept, după ce au completat formularul electronic de intrare în ţară (PLF) să li se restituie valoarea amenzii.

Mai mult, USR vrea să vină cu o serie de modificări ale procedurii, astfel încât datele de înregistrare, prin aceste formulare, să fie menţinute pe o durata mai lungă, de până la şase luni.

Dacian Cioloş, despre formularul digital Passenger Location Form

Preşedintele USR s-a referit la situaţia pe care au întâlnit-o mai mulţi cetăţeni români care au fost amendaţi pentru că nu ar fi completat acel formular electronic de intrare în ţară, formularul digital, acel Passenger Location Form. „Unii dintre ei nu au completat formularul pentru că nu au fost informaţi la timp că este obligatoriu să îl completeze, dar la fel s-au trezit direct cu amenzi”, a subliniat Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș: „Colegul nostru europarlamentar Vlad Gheorghe, împreună cu deputaţii Silviu Dehelean şi Stelian Ion, au decis să formuleze o iniţiativă legislativă, care va fi depusă mâine la Camera Deputaţilor, care prevede ca celor care au fost amendaţi pe nedrept să li se restituie valoarea amenzii pe care au plătit-o şi, totodată, să venim cu nişte modificări ale procedurii aşa încât datele de înregistrare, prin aceste formulare, să fie menţinute pe o durată mai lungă, de până la şase luni, pentru ca eventuale contestaţii care vin ulterior să poată să fie verificate”.

Românii amendați sunt nevinovaţi

„Anulăm amenzile PLF şi returnăm banii deja plătiţi. Am iniţiat textul legii în colaborare cu colegii mei – parlamentarii USR Stelian Ion şi Silviu Dehelean – care o vor şi depune în Camera Deputaţilor. Demersul nostru va repara o situaţie absurdă pe care PSD-PNL-UDMR a creat-o şi pe care autorităţile se fac că n-o văd şi n-o înţeleg. Românii n-au fost informaţi din timp cu privire necesitatea completării formularului la intrarea în ţară. S-au trezit direct cu amenzile DSP acasă”, a anunţat pe 19 ianuarie, Vlad Gheorghe.

