Anunț bombă despre pensii. Cei care au cotizat mai puțin de 15 ani sunt vizați

Se fac modificări în legea pensiilor. Persoanele care au lucrat mai puțin de 15 ani vor avea parte de o pensie calculată în funcție de salariul nimic brut și stagiul de cotizare. În noul proiect de lege sunt vizați cei care au avut contract de muncă pe o perioadă cuprinsă între 10 și 15 ani.

Autoritățile s-au gândit și la cei care au puțini ani cotizați la stat, așa că s-a decis un mod prin care va fi stabilită pensia minimă în România. Aceasta va fi calculată într-un procent de 40% din salariul minim brut, la care se adaugă câte 1% în plus fiecare an de cotizare realizat între 11 ani și 14 ani inclusiv.

Noul proiect propune o pensie lunară în funcție de anii cotizați de fiecare persoană în parte. Aceasta face diferența între cei cu stagiul de cotizare de minim 15 ani și cei care au lucrat o perioadă mai scurtă de timp.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.

În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o suma mai mare, atunci persoană o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare. Din cauza acesteia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă.

Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, prevede textul noii Legi a pensiilor.

Pensia de urmaș va suferi modificări

Modificări au fost făcute și în cazul pensiei de urmaș. Aceasta se menține, iar în plus se va acorda și ajutorul pentru soțul pensionar supraviețuitor. Asta înseamnă că, în cazul decesului unuia dintre soți, celălalt va primi un ajutor cuantum de 25% din pensia partenerului de viață decedat.

„Pensia de urmaș se menține și, în plus față de actualele prevederi, apare o nouă prestație. Este vorba de ajutorul pentru soțul pensionar supraviețuitor, care va primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie”, mai prevede legea.