Anul 2023, crucial pentru economia mondială. Veștile nu sunt deloc bune. Se ajunge la finalul unei ere

Bursa americană traversează o perioadă cu multe incertitudini și ar putea înregistra scăderi pentru al doilea an consecutiv. „Bursa americană se îndreaptă spre un an de scădere de două cifre, însă întrebarea esenţială este: ce ar putea să urmeze? În general, o secvenţă de cel puţin doi ani de scădere este rară, dar atunci când se întâmplă, al doilea an tinde să aducă scăderi şi mai ample.

Astfel de situaţii s-au întâmplat doar de patru ori în ultima sută de ani. În medie, al doilea an din secvenţă a adus o scădere de 24%. Cu toate acestea, recursul la istorie nu poate oferi un răspuns complet, având în vedere schimbările ample în structura pieţelor şi a economiilor şi provocările specifice anului 2023”, Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România.

Nimic nu este sigur

Inflația a afectat mult bursele internaționale, dar și unele dintre cele mai puternice monede. Anul viitor însă ar putea veni cu multe schimbări. Totul depinde de evoluția dobânzilor. „În ciuda peisajului dificil şi al unei eventuale noi resetări a aşteptărilor pieţei, dobânzile vor rămâne sub nivelul inflaţiei, iar dacă aceasta va da semne de temperare, a doua jumătate a anului poate aduce surprize în sens constructiv, la nivel nominal al cotaţiilor, în special pentru piaţa de capital americană. Europa va avea de depăşit costurile ridicate cu energia şi dificultăţile de aprovizionare cu gaze şi carburanţi, în special diesel, tocmai în timp ce dobânzile cresc şi lichiditatea va fi treptat retrasă de către BCE pentru a lupta cu inflaţia”, precizează specialistul.

În pieţele valutare, spectacolul volatilităţii nu a lipsit, dar lira sterlină şi yenul japonez au ieşit puternic în evidenţă, în special prin deprecierile foarte pronunţate care au condus la minime istorice. în cazul lirei sterline, după criza bugetului insuficient de convingător din această toamnă, şi la minime ale mai multor decenii, după o depreciere de 32,1% pentru yenul japonez până pe 21 octombrie.

În cazul yenului japonez, schimbarea de gardă la cârma băncii centrale induce risc sporit de reorientare a abordării, şi, în condiţiile unor tensiuni regionale, pot apărea episoade de apreciere susţinută a yenului, chiar în lipsa unui trend anual clar definit“, a mai spus Claudiu Cazacu.

Dispar criptomonedele?

Anul 2023 va fi se pare unul crucial pentru criptomonede. Acestea ar putea reveni în forță, însă analiștii sunt de părere că acest lucru poate fi începutul sfârșitului.

„Pentru monedele virtuale, anul viitor se anunţă diferit de calmul aşternut în ultimele săptămâni. Bitcoin, cu pierderi de peste trei sferturi din valoarea de vârf, ar putea, alături de unele dintre criptoactive, să revină surprinzător? Tendinţa «naturală» ar putea să fie una de recuperare, însă spaţiul de acţiune este limitat.

Pe de o parte, autorităţile ar putea anunţa reguli încă şi mai restrictive la adresa domeniului criptoactivelor chiar înainte de finele anului viitor. Pe de altă parte, încrederea a fost erodată de pierderile masive aduse, de colapsul unor entităţi utilizate atât de retail, cât şi de fonduri cu expunere în domeniu.

O altă ameninţare: distribuirea posibilă a unor cantităţi de Bitcoin recuperate din deţinerile bursei MtGox, aflată în proces de reabilitare, îi poate determina pe unii deţinători să lichidizeze o parte din sumele blocate mai bine de 10 ani. Ar putea părea puţin probabil, cu asemenea forţe contrare, să observăm vreun trend ascendent pronunţat.

Totuşi, în trecut, ca un navigator antrenat, Bitcoin a reuşit să se «strecoare» printre piedici şi ameninţări pentru a produce, strălucitor, dar temporar, aprecieri semnificative. Surpriza ar fi să reuşească, din nou, anul viitor, iar acesta să fie precursorul încheierii unei întregi epoci a criptoactivelor, este concluzia analizei casei de brokeraj XTB România”, mai spune Claudiu Cazacu, potrivit stiripesurse.ro.