Politica Antonescu: Politicienii trebuie să înceteze să se mai ducă la servicii







Candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat marți seară, că va evita să recurgă la serviciile de informații pentru a influența scena politică.

„Cred că Președintele ar trebui să reziste tentației de a folosi direct sau indirect puterea informațiilor serviciilor, influența lor extrem de puternică, asupra jocului politic”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a fost întrebat dacă va rezista la tentația de a apela la serviciile de informații

„Credeți că aveți această putere?”, a fost întrebat candidatul la președinție.

„Aici nu e vorba de putere. Eu admit că este o tentație, mă bazez pe faptul că aici puterea nu poate să-ți vină decât din ceea ce ai în mintea ta, în convingerea ta. Eu am aceste convingeri pentru că am stat prea mult în opoziție, aici vârsta devine un avantaj, pentru că am văzut cum a crescut această societate cu bune și cu rele, cum lucruri care au pornit de la principii bune s-au pervertit în aberații și devieri de la regimul democratic, deci cred că am puterea să încerc acest lucru, să le cer serviciilor să își vadă de treaba lor care nu e puțină și nu e ușoară, e din ce în ce mai grea și din ce în ce mai multă.

Antonescu: După ce nu mai sunt în mandat, politicienii trebuie să înceteze să se mai ducă la servicii

Crin Antonescu consideră că odată ce și-au terminat mandatul, politicienii trebuie să nu mai „viziteze” serviciile pentru a vedea ce se mai vorbește sau cu ce ar mai fi de folos.

„Mai e ceva, a spus-o cred și Hellvig într-un interviu, a spus-o cred și Traian Băsescu după ce nu mai era în mandat, trebuie să înceteze și politicienii să se mai ducă ei la servicii să vadă ce se mai vorbește și să vadă cam ce-ar mai vrea serviciile de la ei”, a răspuns Crin Antonescu.

Guvernul nu cu serviciile trebuie să-l dai jos, trebuie să-l dai jos strict cu mijloace politice

„Dacă tu, ca Președinte, la un moment dat, crezi că Guvernul nu mai e așa de performant, te apuci sau nu te apuci să folosești serviciile ca să treacă o moțiune de cenzură? Hai să dăm un exemplu. Trebuie să te abții, să nu te apuci de asta, pentru că oricât ar fi de rău guvernul ăla, oricât de rău l-ai crede tu și ar fi cu adevărat, nu cu serviciile trebuie să-l dai jos, trebuie să-l dai jos strict cu mijloace politice dacă vrei să ai democrație”, a mai spus acesta.

Candidatul la președinție a spus că, dacă „serviciile, prin forța lucrurilor, au informații despre politicieni”, pe de altă parte „justiția chiar trebuie să fie oarbă”.