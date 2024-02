Antisemitism în Elveția. Un hotel refuză să închirieze echipament evreilor

Antisemitism în Elveția. Patronul unui hotel din Davos refuză să închirieze echipament sportiv de iarnă turiştilor evrei. Informația a apărut în presa locală, iar poliția a demarat o anchetă.

Elveția este considerată una dintre cele mai democrate țări din Europa, primitoare pentru toți cei care îi trec granițele. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, țara a oferit adăpost unui număr important de refugiați din calea nazismului.

Vremurile se schimbă, însă. Și astfel s-a ajuns în situația în care patronul unui hotel din Davos poate fi acuzat de antisemitism. Acesta a anunțat că refuză să închirieze echipament sportiv pentru turiștii evrei.

Patronul hotelului-restaurant Pischa, situat pe domeniul schiabil de la Davos, a anunţat că refuză să închirieze material pentru sporturi de iarnă – sănii şi rachete (încălţăminte) de zăpadă – unor turişti evrei. Anunțul, scris în ebraică a fost postat pe un panou. Iar acest lucru a dus cu gândul la antisemitism.

Dezvăluirile au fost făcute de ziarul 20minuten, care a publicat o imagine cu mesajul afişat de hotelul-restaurant Pischa în ebraică.

După apariția acestui anunț, poliția elvețiană a demarat o acnchetă. Patronul în cauză este cercetat pentru „discriminare şi incitare la ură” De altfel, nu este primul scandal de antisemitism din Elveția. Astfel de incidente, a relatat presa, au mai avut loc în zonă. Domeniul schiabil de la Davos este foarte frecventat, iarna și vara, de turiști evrei, ultraortodocşi.

Federaţia Elveţiană a Comunităţilor Evreieşti (FSCI) a anunțat că va depune o plângere împotriva celor care au inițiat anunțul.

De asemenea, Fundaţia împotriva Rasismului şi Antisemitismului (GRA), cu sediul la Zurich, denunţă într-o declaraţie o „gravă discriminare antisemită”. Conducerea insituției îndeamnă la o „soluţie echitabilă” în vederea evitării în viitor a oricărui incident legat de închirierea de material, de exemplu depunerea unei cauţiuni sau a unui document de identitate.

Der Sportverleih bei der Bergstation Pischa in #Davos vermietet keine Schlitten, Airboards und Schneeschuhe mehr an jüdische Gäste. Diese werden in einem vor Ort aufgehängten Schreiben in hebräischer Sprache darüber informiert. pic.twitter.com/sfluEMuwPf

— SRF News (@srfnews) February 12, 2024