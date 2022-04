Bogătașii ruși renunță la vacanțele de lux din Elveția și Franța, unde o cabana costă și 250.000 de dolari pe săptămână: ”Sunt direct afectați de sancțiuni”

Cele mai luxoase cabane de schi din Elveția și Franța sunt goale de la începutul războiului din Ucraina. Cei mai bogați oameni din Rusia își făceau vacanțele în cele mai spectaculoase locații, dar sancțiunile împotriva Rusiei i-au afectat.

Tim Latimer, fondatorul și directorul Firefly Collection, un operator care închiriază cabane de lux în cele mai scumpe stațiuni, a declarat că rușii erau clienții care plăteau pentru cele mai spectaculoase cazări, dar războiul lui Putin a schimbat asta.

„Ne-am fi așteptat, în mod normal, să vedem mai multe rezervări ale rușilor în această perioadă, dar numărul de solicitări a scăzut”, a spus Latimer. „În mod clar, chiar și acei ruși care nu sunt direct afectați de sancțiuni sunt precauți și se abțin de la rezervări”.

Acesta a mai precizat că o familie foarte bogată din Rusia a plecat din vacanță la jumătatea ei, chiar dacă aveau bani să o închirieze pentru o viață întreagă. Toți proprietății au declarat că sunt din ce în ce mai puțini turiști ruși de la începutul invaziei.

Rușii au renunțat la vacanțele de lux

Un hotel de cinci stele din „Mica Rusie” din Vietnam a declarat că a cheltuit aproape 44.000 de dolari la cererea turiștilor ruși, dar aceștia nu au mai apărut.

Latimer a declarat că rușii aruncau cu bani pentru a sta în cabanele luxoase și că afacerea lui este extrem de afectată de la începutul războiului. Firefly închiriază cabane de lux în Courchevel și Meribel, în Franța, și Verbier și Zermatt, în Elveția, dar și în alte locuri.

La Courchevel 1850, unde o vilă era între 60.000 și 250.000 de dolari pe săptămână, rușii dădeau cei mai mulți bani an de an. În plus, aceștia plăteau sume colosale pentru a beneficia de băutură și mâncare pe măsură.

Clienții ruși „sunt cheltuitori”, a spus Latimer, „și cu siguranță vom simți lipsa lor”. Operatorii turismului de lux au declarat că războiul i-a afectat enorm pe ei și pe rusi. Aceștia nu mai pot merge în vacanță în liniște, iar proprietarii vilelor pierd sume uriașe.