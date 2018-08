ANTENA 1, în stare de ȘOC! S-a RETRAS SUBIT din TELEVIZIUNE! Emisiunea lui CAPATOS, în CUMPĂNĂ

Lovitură de imagine primită de Antena 1, după ce unul dintre cei mai vechi membrii ai emisiunii Xtra Night Show a dezvăluit astăzi că se retrage din televiziune.





Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, a mărturisit că nu va mai apărea începând cu noul sezon al late night show-ului care va începe de luna viitoare la Antena 1.

DJ Silviu Andrei a anunțat într-un mesaj emoționant postat atât pe Instagram, cât și pe Facebook că renunță la postul pe care îl ocupa la Xtra Night Show. Carismaticul artist a fost responsabil cu muzica bună în emisiunea moderată de Dan Capatos la Antena 1 timp ce șase ani, notează cancan.ro

“Dragilor, Noul sezon #XtraNightShow – Antena1 din aceasta toamna va continua fara participarea mea. Au trecut 6 ani minunati alaturi de oameni senzationali cu care am legat prietenii pentru tot restul vietii. Va multumesc tuturor celor care ati ramas macar un minut cu ochii in televizor sa va uitati la emisiunea noastra seara de seara. Multumesc tuturor colegilor din echipa #XtraNightShow si in special lui Dan Capatos, omul care m-a pus in lumina reflectoarelor de televiziune si a crezut cel mai mult in mine. Va iubesc, mult succes in continuare tuturor si sa auzim de bine! ❤️” este mesajul postat de DJ Silviu Andrei pe rețelele de socializare.

Bunul său Dan Capatos i-a lăsat imediat un comentariu: “Stai pe-aproape, suriorule! Si, mai ales, tine telefonul deschis…:)) S-ar putea ca “pauza de publicitate” sa fie scurta. Deocamdata, iti multumesc pentru tot! De foarte multe ori, ajutorul tau a fost esential!

Iar Silviu Andrei a reacționat și el:“Nu-ti face nicio grija, suriorule! #RamanAproape!

Pagina 1 din 1