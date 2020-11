Având în vedere că deja clasicele concerte de Crăciun pe care Ştefan Bănică le susţinea în toată ţara nu mai sunt posibile din cauza pandemiei de coronavirus, artistul a acceptat propunerea mai-marilor din Trustul Intact. Astfel, duminică, 29 noiembrie, el a testat în premieră cum e să fii prezentator de ştiri la Observator.

O mutare de marketing foarte inspirată a celor de la Antena 1, care cu siguranţă că a stârnit cel puţin câteva reacţii în rândul concurenţilor de la Pro TV. Revenind la demersul producătorilor de la Antena 1, trebuie spus că acesta a avut legătură cu aniversarea a 24 de ani de la prima emisie a postului.

Ştiriştii Ştefan Bănică şi Alessandra Stoicescu

Având în vedere că a fost prima experienţă de acest gen, Ştefan Bănică s-a descurcat onorabil în platoul Observatorului, alături de prezentatoarea Alessandra Stoicescu. Gazda Observatorului a menţinut suspansul cât s-a putut de mult: „Voi avea un coleg de prezentare sau nu ştiu cum e mai bine… Eu voi fi partenera lui de scenă. Aşadar, pentru această seară, pentru prima dată la Observatorul orei 19.00, ştirile ni le aduce Ştefan Bănică.”

„Bună seara, doamnelor şi domnilor. Bună seara, Sandra. Mulţumesc pentru prezentare, a fost foarte frumos. Şi uite că vremurile acestea neobişnuite ne pun în situaţii neaşteptate. Adică am primit un nou rol la care nu mă gândeam sincer, sunt într-un platou de ştiri şi nu am venit să vă cânt, am venit să prezint ştiri. Să trecem la treabă”, a spus Ştefan Bănică, unul dintre juraţii emisiunii X Factor.

24 de ani aniversaţi pe 29 noiembrie

Cele două posturi parcă îşi consumă rivalitate şi în privinţă aniversărilor. Dacă Pro TV celebrează 25 de ani existenţă la 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, Antena 1 celebrat 24 la 29 noiembrie. Cu această ocazie, mai-marii din Trustul Intact au pregătit telespectatorilor o săptămânã specială, cu 7 seri de „supershow-uri, cu emoție, spectacol şi trăiri intense, alături de cea mai mare familie de vedete”. Aşa a fost posibilă şi apariţia lui Ştefan Bănică la Observator. O surpriză, pe care s-ar putea s-o vedem repetată la Pro Tv, post la care Andreea Esca prezintă principalul jurnal de ştiri al zilei încă de la începuturi.