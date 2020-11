Fiica Andreei Esca a făcut anunțul pe contul ei de Instagram, după ce s-a simțit extrem de rău.

Alexia Eram avea dureri groaznice la stomac, așa că a decis să meargă de urgență la medic pentru a-și face niște analize. Astfel, fiica Andreei Esca a descoperit că trebuie să se opereze de urgență.

Iubita lui Mario Fresh are apendicită, iar în urmă cu jumătate de oră s-a prezentat la spital. După internare și investigațiile necesare, Alexia Eram va fi supusă unei intervenții chirurgicale.

Vizibil afectată de vestea primită din partea medicilor, tânăra le-a mărturisit fanilor că are emoții mari, mai ales că este pentru prima oară când ajunge pe masa de operație.

Alexia Eram, însă, își menține optimismul sperând că totul va decurge bine.

„Update-ul zilei de astăzi este că azi-noapte m-au durut foarte tare stomacul și burta și am făcut să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine”, declara ieri Alexia Eram pe InstaStory.

Andreea Esca a intervenit în scandalul dintre Alexia și Antonia

Prietenia dintre Antonia și Alexia Eram s-ar fi încheiat din cauza faptului că iubita lui Alex Velea nu suporta ca fiica Andreei Esca să fie atât de prezentă în studioul lor. Iar în ultima lună, artista i-a transmis mai multe mesaje subliminale Alexiei.

„Am aflat de curând că oamenii dintr-un cuplu pe care îi credeam prieteni nu mă suportă şi mă bârfesc cu alţi prieteni”, a spus, recent, Antonia pe Instagram.

Ulterior, Andreea Esca a intervenit în scandalul dintre fiica ei și Antonia. Prezentatoarea TV a avut o discuție serioasă cu Alexia și ar fi rugat-o să nu mai posteze mesaje pe rețelele de socializare, care ar putea fi interpretate.