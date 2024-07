București. ANPDCA, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție aprobă intervenția oficialilor britanici în cazul de la Leeds. Statul britanic a preluat în grijă cei patru copii ai unei familii de români.

Autoritățile române susțin că sunt alături de familie și că înțeleg durerea părinților în cazul de la Leeds. Cu toate acestea, consideră că motivele preluării copiilor sunt legale și îndreptățite.

Rareș-Petru Achiriloaie, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, spune că situația de la Leeds este tristă și cu impact mare în comunitatea românească. Șeful ANDPCA a precizat că autoritățile britanice au fost îndreptățite să acționeze așa cum au făcut-o. El a precizat că situația este în atenția autoităților române încă din momentul primelor revolte.

Potrivit spuselor sale, cazul de la Leeds a provocat o mare emoție în comunitatea românească, iar lucrurile au degenerat și s-au transformat într-o revoltă. Dincolo de aceasta, însă, important este interesul copilului. Rareș-Petru Achiriloaie spune că autoritățile române caută soluții pentru a rezolva situația cu calm și înțelegere.

Președintele ANDPCA, Rareș-Petru Achiriloaie, susține că violența nu poate fi o soluție pentru rezolvarea situației de la Leeds. Potrivit spuselor sale, este important ca membrii comunității românești să se simtă protejați, însă și cetățenii britanici trebuei să fie în siguranță. El a explicat că autoritățile române vor continua să monitorizeze cazul, iar la nevoie să se implice direct.

Rareș-Petru Achiriloaie a precizat că Protecția Copilului din România urmează să facă demersuri pe lângă autoritățile britanice pentru a găsi cea mai bună soluție pentru cei patru copii. ANDPCA va acționa, în acest caz, alături de Consulatul General al României de la Manchaster.

Pe de altă parte, oficialul român a transmis că cei patru copii sunt în siguranță, împreună, în grija autorităților britanice.

