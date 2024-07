Scandalul din Leeds. Românii nu se lasă. Localnicii sunt speriați

Leeds. Patru copii dintr-o familie de români au fost luați de serviciile sociale britanice și plasați în îngrijire. Părinții acestora au ieșit în stradă, au chemat presa și au rugat autoritățile să le aducă copiii înapoi. În această dimineață, o familie s-a adunat în stradă, în fața epavei unui autobuz cu două etaje arse.

La protest, o mașină de poliție a fost răsturnată cu sirenele încă în funcțiune și un autobuz cu etaj a fost incendiat. Părinții consideră că serviciile sociale britanice le-au luat copiii fără motiv și că este o mare nedreptate.

Ministrul de interne, Yvette Cooper, a condamnat „scenele și atacurile șocante” din Harehills. Ea a declarat că este îngrozită de tot ce se întâmplă și că cei vinovați vor fi sancționați.

BREAKING: ROMANIAN FATHER IN TEARS AFTER SOCIAL SERVICES TAKE HIS CHILDREN IN HAREHILLS, LEEDS#Harehills, #Leeds #UK #Riots pic.twitter.com/jxnv481upI

