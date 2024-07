Scandalul de la Leeds. Românii care i-au speriat pe englezi, membri ai unor clanuri periculoase

Marea Britanie. Violențele dintr-o comunitate de români din Leeds au șocat Marea Britanie. Cei implicați nu sunt la prima încălcare a legii, mulți dintre ei fiind cunoscuți pentru legăturile lor cu clanuri periculoase, potrivit Gândul.

Incidentele s-au petrecut joi, când reprezentanții serviciului de asistență socială au mers să-i ia pe cinci dintre cei opt copii ai unei familii de români.

Această intervenție a fost determinată de un accident în care un bebeluș de șapte luni a căzut în cap de la înălțime, în timp ce se juca cu un frate mai mare.

Se pare că unii dintre românii din comunitate erau specializați în infracțiuni economice în România.

După ce au ajuns în Marea Britanie, unii și-au găsit locuri de muncă, în timp ce alții s-ar fi implicat în alte tipuri de activități infracționale.

Pe parcursul incidentelor violente din Leeds, o mașină de poliție a fost răsturnată și un autobuz etajat a fost incendiat. În plus, polițiștii care încercau să restabilească ordinea au fost atacați cu pietre.

Conform surselor, mulți dintre românii stabiliți în Leeds sunt membri ai unor clanuri din apropierea Bucureștiului și din alte regiuni ale țării, specializați în evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi.

După ce autoritățile române le-au desființat afacerile, majoritatea au decis să se mute în Anglia, în Leeds, unde se stabiliseră deja mai multe rude și cunoștințe de-ale lor.

Inițial, cei mai mulți dintre ei s-au angajat ca muncitori în diverse depozite de mărfuri, însă ulterior au început să comită infracțiuni.

Conform unui român care a colaborat cu autoritățile britanice în calitate de traducător, majoritatea acestor infracțiuni constau în furturi și tâlhării.

Two imbeciles setting fire to buses in Harehills, Leeds. They don’t even cover their faces because they don’t fear the law.@WestYorksPolice arrest them. The law needs to make an example of them. pic.twitter.com/h89SLr6DMM

— Chris Rose (@ArchRose90) July 18, 2024