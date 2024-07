Scandalul din Leeds. Încă cinci persoane au fost reținute. Românii, în centrul anchetei

Marea Britanie. După ce, în ultimele zile, Leeds a fost scena unor proteste violente cauzate de luarea a cinci copii dintr-o familie de români de către serviciile de protecție a copilului, nemulțumirile continuă să se amplifice.

Poliția din Leeds a anunțat sâmbătă seară că alte cinci persoane au fost arestate în urma violențelor din noaptea de joi din orașul din regiunea Yorkshire, inclusiv un român.

Anterior au mai fost arestate alte cinci persoane implicate în violențe.

Iustin Dobre, de 37 de ani, este acuzat de acte de violență, incendiere și comportament periculos pentru viața oamenilor.

Poliția din Leeds a informat printr-un comunicat că suspectul urmează să fie prezentat în fața unui judecător, care va decide dacă bărbatul va rămâne în arest.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale îl surprind pe acesta în timp ce incendiază un autocar.

În fundal, se poate auzi o persoană vorbind în limba română, îndemnându-l pe individ să părăsească locul.

Two imbeciles setting fire to buses in Harehills, Leeds. They don’t even cover their faces because they don’t fear the law.@WestYorksPolice arrest them. The law needs to make an example of them. pic.twitter.com/h89SLr6DMM

— Chris Rose (@ArchRose90) July 18, 2024