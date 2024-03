Monden Anna Lesko, ghinion în dragoste. A atras foarte mulți bărbați nepotriviți







Anna Lesko și DJ Vinnie au surprins pe toată lumea în anul 2019 când, după 8 ani de relație, și-au anunțat despărțirea. Cei doi au împreună și un băiețel, Adam. Din 2019, artista nu a mai a avut o relație pentru că nu a mai găsit un bărbat potrivit.

Anna Lesko își dorește o relație

Cântăreața a recunoscut că își dorește să aibă o relație și să cunoască un bărbat echilibrat, dar că momentan n-a avut noroc. Ea a mai spus că este fericită, dar că mereu este loc de mai bine.

„Eu vreau un bărbat, știu că urmează să mă întrebi, Mihai, eu vreau un bărbat echilibrat astăzi. Un bărbat echilibrat! Și nu știu unde îl găsesc. Dar nu-l caut! Eu simt că muncesc la o variantă a mea, mă sculptez și sunt sigură că nu mă sculptez degeaba.

Mă sculptez pentru ceva, mă pregătesc pentru ceva, pentru o etapă a mea mult mai sănătoasă, mult mai… Fericită sunt! Sunt fericită pentru că rolul de mamă pe mine m-a scos din absolut toate stările posibile, din punct de vedere pozitiv, așa că fericită eu sunt, dar poți să fii mai fericită decât ești. Și venirea acelui bărbat în viața mea, acel bărbat trebuie să poarte aceste calități, să fie echilibrat și să avem aceleași valori și să privim în aceeași direcție pentru că pentru că pentru mine e mai important ca oricând să fiu înconjurată de un om care nu e toxic”, a explicat ea.

Ce calități trebuie să aibă viitorul iubit

Artista a mai spus că își dorește un bărbat care să-i ofere siguranță și care să o iubească cu adevărat. Ea a declarat că liniștea este cel mai important limbaj al iubirii și că nu trebuie să lipsească dintr-o relație.

„Liniștea este unul dintre limbajele iubirii. Liniștea când un bărbat spune: Vino-ncoace, vino în brațele mele. Și te strânge în brațe și eu asta îmi doresc de la bărbatul meu pe viitor. Atunci când mă strânge și eu să simt liniștea. Eu nu mai sunt agitată pentru că el m-a manipulat, pentru că m-a mințit, nu am traumele de acum un an că nu știu ce s-a întâmplat.

Pentru că acum îmi vorbește așa, pentru că apoi nu se ține de cuvânt, toate astea creează această neliniște. Tu trăiești într-un stres. (…) Este foarte important să îți dorești îmbrățișarea unui om, a unui bărbat care îți dă această siguranță de care o femeie are nevoie. Eu am avut parte de asta în trecut, dar eu nu am avut parte de ochi, urechi, nu am fost pregătită pentru așa ceva”, a mai zis ea.

Anna Lesko, ghinion la bărbați

Anna Lesko a povestit că în ultima vreme a atras foarte mulți bărbați conflictuali sau răniți și că au stors-o de energie. Ea a mai spus că nu mai vrea să accepte așa ceva într-o relație.

„Odată ajunsă la maturitate am atras bărbații conflictuali, bărbații nedefiniți, bărbații care nu s-au regăsit încă, bărbații cu aripi care aveau aripile frânte. Nu o să uit niciodată când spuneam: M-am săturat să adun din tranșee răniții, să îi fac bine, să le arăt că viața e foarte frumoasă și că nu e așa cum cred ei că este, totul gri. Lucrul acesta a început să mă epuizeze, să mă stoarcă de vitalitate, de energie, nu mai pot, nu o să mai fac asta. (…) Eu nu mă mai uit după oameni răniți”, a mai zis ea la „Fain & Simplu”.