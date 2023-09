Animale periculoase fac ravagii. Haite întregi atacă oameni în toată țara

Animale periculoase fac ravagii. Situația este din ce în ce mai gravă, iar în mediul online circulă mai multe clipuri și fotografii cu stricăciunile provocate de șacali. E un animal viclean și mai nou atacă oamenii, intră în curți şi distrug tot.

De exemplu, o haită de șacali terorizează un sat întreg din comuna Scorțoasa. Nu este prima localitate din județ unde șacalii fac ravagii, dar e pentru prima oară când animalele au atacat inclusiv oameni.

„M-au tăbărât șacalii! Am fost și mușcată! Am câinele rupt, mi-au luat găinile. Nu mai fac față, am sunat și la 112. Când au venit autoritățile au văzut șacalii cum stăteau pe coastă”, a declarat localnica.