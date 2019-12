Companiile pot oferi angajaţilor cadouri de Sărbători, întrucât sunt scutite de impozite şi taxe atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori.

„Cardurile şi tichetele cadou sunt scutite de impozit pe venit şi de taxe sociale salariale şi patronale, în limita unui plafon maxim de 150 de lei per beneficiar. Companiile pot oferi carduri sau tichete cadou atât angajaţilor, cât şi copiilor minori ai acestora, de Crăciun, Paşte şi 1 iunie, iar de 8 martie, doar angajatelor”, se arată într-un comunicat al Edenred România & Moldova

Acestea ar putea aduce o economie de peste 50% în bugetele de cadouri ale companiilor, mai spun reprezentanții companiei, care explică avantajele tichetelor spunând că, spre deosebire de cadourile clasice în obiecte sau produse, cardurile permit angajaţilor să-şi aleagă singuri cadoul de Crăciun – de la jucării, cărti sau electronice la haine, bijuterii, cosmetice si multe altele.

Cadrul fiscal le permite angajatorilor posibilitatea de a se arăta generoşi şi cu angajaţii care au copii.

„De exemplu, în cazul unui angajat care are 2 copii minori, angajatorul are posibilitatea de a-i oferi tichete cadou în valoare de până la 450 de lei complet scutiţi de taxe sociale, respectiv 150 de lei per beneficiar. Crăciunul este şi o sărbătoare pentru familii, iar cu ajutorul cardurilor şi tichetelor cadou, angajatorii pot oferi cadouri cu impact emoţional personal”, a adăugat Dana Sîntejudean, potrivit Avocatnet.

