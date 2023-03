Angajații din mediul privat o să primească vouchere de vacanță. Beneficiile pentru turismul din România

Secretarul General al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a prezentat în Senat toate beneficiile și impactul generat de acordarea voucherelor de vacanță și în cazul angajaților din sectorul privat. Este important de precizat că angajatorii nu vor fi cei care vor susține consturile. Martin a explicat că inegalitățile dintre bugetari și angajații din privat ar trebuie să fie eliminate și ca cei din urmă să primească și ei tichete de vacanță. Este vorba de aproximativ 4,2 milioane de oameni care lucrează în sectorul privat.

„Valoarea de 1.450 lei/angajat se va deduce din impozitele pe salarii/CAS pe care angajatorii le-ar plăti către stat. Luăm însă în calcul că bugetul central nu pierde prin această deducere, ci va câştiga, prin încasările sub formă de TVA, taxe, impozit pe profit etc, care se întorc din industrie, în cuantum de 60-65%, în bugetul de stat”, a mai adăugat secretarul general al FPIOR. Proiectul legisltiv susținut de un grup de senatori PNL, PSD, UDMR a fost pus în dezbatere publică și are nevoie de aprobarea Camerei Deputaților.

Angajații din mediul privat o să primească vouchere de vacanță

Angajații din mediul privat ar putea să primească câte 1.450 de lei drept vouchere de vacanță, bani datorați ca impozit pe venit. Propunerea legislativă a fost înregistrat recent în Senet. Angajatorii ar urma să fie doar intermediari, dar vor avea obligația să întocmească o listă cu angajații care să primească aceste tichete. Totuși, inițiatorilor proiectului le-a scăpat din vedere un detaliu important.

Proiectul de lege presupune ca angajații să ceară de la stat, mai exact, de la finanțele publice județene, vouchere de vacanță. Propunerea legislativă ar putea să fie promulgată abia la începutul anului 2024. Este important de precizat că persoanele care lucrează pentru mai mulți angajatori, vor putea să primească doar de la un singur loc de muncă aceste vouchere. El va trebui să depună o declarație pe propria răspundere în care precizează că vrea să primească aceste tichete.

De ce susțin parlamentarii român proiectul

Parlamentarii consideră că acordarea acestor vouchere de vacanță ar putea să reducă fiscalitatea muncii. Efortul bugetar calculat pentru aceste vouchere este de aproximativ 6,09 miliarde lei. Este important de precizat că 60-65 din aceste fonduri se vor întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit. Sursa de finanțare al acestor vouchere va fi impozitul datorat de angajat, dar parlamentarii nu s-au gândit că unii angajați sunt excluși din start.

Există persoane care sunt scutite de impozitul pe venit sau alți angajați care au contribuit mai puțin la stat sau au contracte pe perioadă determinată și nu se întind pe întreaga perioadă a anului fiscal. Așadar, este discutabil dacă un angajat care a contribuit doar câteva luni ar urma să aibă același drept precum altul care a cotizat timp de un an întrehg. Motivul principal pentru care parlamentarii susțin acest beneficiu este că turismul autotohton va fi încurajat. Totuși, adevăratul motiv ar fi creșterea gradului de conformare fiscală.

„Efortul bugetar pentru acordarea de vouchere de vacanță celor cca. 4,2 milioane de salariați din sectorul privat este de cca. 6,09 miliarde lei. Însă, efectul global este unul pozitiv, deoarece din această sumă estimăm că cca. 60%-65% se va întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit etc.”, se precizează în expunerea care însoțește propunerea în Parlament, informează Avocatnet.ro.