Angajat din Ministerul Justiției, anchetat de DIICOT pentru droguri

Un angajat din Ministerul Justiției ar fi apărut într-o cauză cu droguri instrumentată de DIICOT. Acesta ar avea probleme cu drogurile, ba mai mult, ar fi fost „ținut în laț” de traficanți.

Informațiile au fost făcute publice de jurnalista Sorina Matei. Aceasta nu a dat numele personajului în cauză, însă spune că a urmărit activitatea acestuia și părea genul de persoană care consumă astfel de substanțe.

Acum, persoana în cauză nu mai este angajat la Ministerul Justiției, însă jurnalista nu crede că motivul plecării sale din funcție este legat de acest dosar instrumentat de DIICOT.

„Acum ceva timp, absolut întâmplator, aflu că un personaj destul de important din Ministerul Justiției “a picat” într-un dosar DIICOT pe droguri. Inițial am fost șocată, am urmărit personajul – chiar l-am văzut la o activitate politică de partid la vremea aceea, părea genul – am așteptat să se întâmple ceva, era altă conducere DIICOT – nu s-a întâmplat nimic, personajul a plecat ulterior din MJ.

Dar nu cred că din cauza dosarului care din câte știu era destul de puturos, în sensul că traficanții îl țineau în “laț” pe acel personaj pentru alte chestii”, scrie Sorina Matei pe pagina sa de Facebook.