Social Anestezia folosită la naștere poate cauza copiilor grave probleme de comportament







Creștere a tulburărilor de comportament raportate la copii în urma expunerii prenatale la anestezie. S-a descoperit una din cauze.

Anestezia la naștere, un risc major. Expunerea prenatală la anestezie generală crește cu 31% riscul de tulburare de comportament disruptiv sau de internalizare (DIBD) la copii. În special în al doilea sau al treilea trimestru. Copiii expuși și cei neexpuși au avut probabilități similare de diagnosticare a DIBD în primii trei ani, dar au prezentat diferențe după aceea. Un studiu medical scoate secretele la iveală!

Comportament disruptiv - Aceste tulburări sunt diferite de altele care pot implica probleme în controlul emoțional și/sau comportamental, prin faptul că aceste probleme se manifestă prin comportamente care încalcă drepturile altora (agresiune, distrugere de bunuri) și/sau care determină un conflict semnificativ între individ și normele sociale sau autorități. Cauzele subiacente ale problemelor de autocontrol al emoțiilor și comportamentelor pot fi foarte diferite în funcție de tulburare, dar și în funcție de individ în cadrul aceleiași categorii de diagnostic.

„FDA (Agenția de Sănătate a SUA) a emis o comunicare privind siguranța medicamentelor care avertizează împotriva utilizării repetate sau prelungite a anesteziei la copiii mici și la femeile însărcinate în 2016”, a declarat Caleb Ing, profesor asociat de Anesteziologie și Epidemiologie la Columbia Public Health și CUIMC. „Studiile privind expunerile la copii au fost limitate, deoarece copiii supuși intervențiilor chirurgicale și anesteziei pot avea probleme de sănătate subiacente care îi predispun la tulburări de neurodezvoltare”.

Anestezia folosită la naștere, un factor de risc

Autorii spun că expunerile prenatale sunt importante. Deoarece medicamentele anestezice generale traversează placenta și sunt legate de problemele medicale ale mamei, reducând riscul de părtinire la copiii cu probleme de sănătate subiacente. „Cu toate acestea, se recomandă prudență, deoarece multe proceduri la femeile gravide pot fi necesare, iar evitarea procedurilor necesare poate avea efecte dăunătoare asupra mamelor și copiilor lor”, a declarat ing.

Populația studiată a fost identificată folosind cererile de plată ale mamelor cu clasificarea internațională a bolilor pentru apendicectomie sau colecistectomie. Cele mai frecvente două proceduri non-obstetricale în timpul sarcinii, pentru expunerea la anestezic general. Anestezia a avut loc în primul, al doilea sau al treilea trimestru. Cercetătorii au controlat vârsta, rasa, etnia, statul de reședință și înscrierea la Medicaid pentru dizabilitate vs. sărăcie.

Fiecare copil expus în perioada prenatală a fost asociat cu cinci copii neexpuși. Populația a inclus 16.778.231 de nașteri de copii de sex cunoscut, născuți între 1999 și 2013. Din cauza apendicectomiei sau colecistectomiei materne în timpul sarcinii, 34.271 de copii au primit anestezie generală.

„Acest studiu oferă dovezi convingătoare că chirurgia prenatală și anestezia generală pot dăuna dezvoltării neurocomportamentale a copiilor”, a declarat autorul principal al studiului Guohua Li. Acesta este profesor de epidemiologie și anesteziologie la Columbia Mailman School și Vagelos College of Physicians and Surgeons. „Constatările noastre pot ajuta la evaluarea riscului preoperator la femeile însărcinate. În special pentru operațiile solicitate de pacientă sau atunci când este disponibil un tratament. Acest studiu stimulează, de asemenea, cercetarea unor medicamente și tehnici anestezice mai sigure”. Articol publicat de Columbia University’s Mailman School of Public Health.