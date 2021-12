Andrei Păunescu, devastat de durere după ce a aflat de moartea lui Victor Socaciu: „A avut un an greu”

Andrei Păunescu, fiul regretatului poet Adrian Păunescu, a fost șocat să afle că Victor Socaciu a decedat, astăzi, la vârsta de 68 de ani. Cei doi erau foarte buni prieteni și se cunoșteau din perioada în care activau la Cenaclul Flacăra.

Doamne, deci eu chiar sunt absolut șocat pentru că nu am știut. Chiar nu am știut așa ceva și nu îmi vine să cred că un om cu care am copilărit și am petrecut atâtea momente extraordinare, și în perioada veche a Cenaclului Flacăra și în ultimii ani, a putut să se ducă. Dincolo de adevărul că artiștii mari, creatorii mari, nu mor, totuși iată că mor și că nu se poate trece peste un asemenea fapt, că un om care îți cânta, iți vorbea, care era și un creator de evenimente și de instituții, cum era Victor, s-a dus.

Andrei Păunescu, după dispariția lui Victor Socaciu: „A avut mai multe fluctuații în starea lui. La un moment dat a fost o veste că este în stare gravă”

Am ținut legătura. A avut mai multe fluctuații în starea lui. La un moment dat a fost o veste că este în stare gravă. Eu am vorbit cu el și presa exagerase, dar uitați că uneori se întâmplă tragedii.

Dar știu că a avut un an greu. S-a îmbolnăvit de COVID imediat după festivalul pe care l-a organizat în martie, la Breaza, și și-a revenit foarte greu dar mă gândeam că vom avea încă multă vreme de lucrat împreună”, a spus Adrian Păunescu la Antena 3.

Probleme de sănătate amplificate și de infectarea cu coronavirus

Victor Socaciu a fost internat de urgență la spital, acolo unde a stat 3 săptămâni, în aprilie 2021, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Artistul avea probleme grave de sănătate de natură renală, după ce a suferit un transplant acum ceva timp. În aprilie 2021, Victor Socaciu a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19 și a fost internat în spital timp de 3 săptămâni. Reamintim că fostul parlamentar suferă de diabet.