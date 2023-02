Andrei Neagu, probleme grave de sănătate la Survivor: „Mi-am dat seama că nu mai vedeam“

Andrei Neagu a făcut parte din tribul Războinilor și recunoaște că Survivor a fost o competiție dură pentru el. Nu a reușit să se descurce prea bine la probele fizice, a fost eliminat destul de repede, dar spune nu regretă experiența.

Actorul mărturisește că a avut grave probleme de sănătate în timpul show-ului și că și-a pierdut temporar vederea. „Cel mai greu moment din show a fost acela în care mi-am dat seama că aveam momente în care nu mai vedeam bine sau deloc. Acum câțiva ani am avut o operație de reducere de dioptrie, iar în urma acestei operații, cred că am rămas cu o fotosensibilitate care s-a agravat.

Se poate să fi fost și cauza lipsei de hrană, de vitamine. Toți acești factori au lucrat cât să ajung să fiu “chior” pentru o perioadă, dar mă bucur mult că acum sunt bine“, a spus Andrei Neagu.

Încă are probleme

Tânărul spune că a avut cu siguranță de învățat din această experiență și că încă nu și-a revenit total după zilele petrecute în junglă. „Sunt genul de persoană care are de învățat din absolut orice situație. Am fost pus în niște situații inedite, în care a trebuit să reacționez la secundă și cred că fiind natural, nejucând un rol, am reacționat cu inima.

Încă mi-este greu să mă adaptez cu somnul, dorm încă destul de greu, mănânc foarte mult și de toate. Antrenoarea mea mă ceartă că nu e bine ceea ce fac. Este amuzant să nu merg la joc a doua zi, deși noaptea atunci când visez, mă gândesc la strategii și încă îmi e greu să văd așa de mulți oameni în mall, pe stradă, adică e ceva ciudat să văd așa multă civilizație“, a mai spus actorul.

Probe dificile

Andrei Neagru spune că, chiar dacă a câștigat doar patru dintre cele 23 de curse la care a participat, familia și prietenii l-au susținut după ce a fost eliminat.

„Pot spune că am fost primit regește acasă și asta înseamnă enorm pentru mine, să știu că am niște oameni senzaționali lângă mine, oameni fără de care eu nu știu ce m-aș face.

Atât familia, cât și prietenii mei mă cunosc foarte bine, iar cel mai frumos lucru este că oricând, dar oricând, mă pot baza pe ei și ei pe mine, ceea ce în timpurile noastre este ceva mai rar“, a mai spus Andrei Neagu, potrivit fanatik.ro.