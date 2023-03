Andrei Aradits, lăsat lefter de soție după 17 ani de căsnicie: Am intrat în rezerve

Andrei Aradits și soția lui au divorțat după 17 ani de căsnicie. Fosta partenera a actorului a plecat în India, fără copilul ei, Eric, care e în ultimul an la liceu. Juratul de la Antena 1 a declarat că fiul lui își dorește să meargă la facultatea de actorie și că au început să se uite la universități din străinătate, chiar dacă sunt mai scumpe.

„Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate….Am încercat să îl îndrum cumva către o facultate de afară.

Problema este că toate facultățile ce profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute”, a zis actorul.

Andrei Aradits a declarat că se descurcă mai greu cu banii de când fosta soție nu mai este în viața lui și că a intrat în rezerve. Cu toate astea, actorul a spus că își dorește cu orice preț să își trimită fiul la facultate în străinătate.

„Am intrat în rezerve, dar, da. Ideal ar fi, și eu îmi doresc să facă facultatea afară nu neapărat pentru că afară umblă câinii cu covrigii în coadă, dar mi se pare foarte important pentru el să aibă o perioadă în care va trebui să se gestioneze de unul singur. Indiferent ce informații va primi de la facultatea aceea, dar să stai undeva, să devii independent, să trebuiască să îți gătești singur, să ai nevoie de mai mulți bani și să te angajezi, habar nu am”.

A divorțat după 17 ani de căsnicie

În urmă cu câteva zile, fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” a recunoscut că a divorțat de soția lui și că aceasta a plecat în India pentru a face yoga. El a mai spus că fiul lui a fost foarte afectat de plecarea mamei lui.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo șase luni de zile, face yoga. Doar eu cu el suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are bacalaureatul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.”, spus actorul în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.